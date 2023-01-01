В отношении акционера «Мотовилихинских заводов» возбуждено уголовное дело Юрий Медведюк с обвинениями не согласен Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Следственными органами ГУ МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пермского бизнесмена Юрия Медведюка. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», следствие считает, что Медведюк злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, якобы приведшие к невозможности технического перевооружения и модернизации «Мотовилихинских заводов».

Юрий Медведюк контролирует ООО «Метатрон». Общество является миноритарным акционером «Мотовилихинских заводов», владеет 10% акций. Медведюк также состоит в совете директоров маш­холдинга.

Напомним, ранее «Метатрон» и другие представители МЗ обжаловали в ФАС действия организатора торгов по реализации имущества «Мотовилихи», посчитав, что оценка лота сильно занижена.

По данным издания, Юрий Медведюк считает, что уголовное дело является способом воздействия на миноритариев. По словам акционера, следствие полагает, что его действия, в конечном счёте, ведут к срыву гособоронзаказа, но это не так.

«Мы хотим, чтобы «Мотовилихинские заводы» оставались зарегистрированными в Пермском крае и развивались. В то же время, управляющий проводит торги. На всё имущество (станки, здания) претендует зарегистрированное в Татарстане АО «Ремдизель». Когда сделка состоится, кто помешает владельцу станков вывезти их с предприятия и остановить производство?»— поясняет Медведюк.

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