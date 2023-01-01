По уголовному делу в отношении акционера «Мотовилихинских заводов» прошли обыски Оперативные мероприятия состоялись 6 июня Поделиться Твитнуть

Во вторник, 6 июня, сотрудники МВД провели обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении бизнесмена Юрия Медведюка. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Обыски прошли по месту жительства ряда лиц — участников внеочередного собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ), организованного миноритариями (сейчас «Ростех» пытается в суде добиться признания итогов этого собрания недействительными).

Членом совета директоров ПАО и миноритарному акционеру МЗ Медведюку инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, он вместе с неустановленными лицами совершил некие действия, которые воспрепятствовали своевременному завершению процедуры банкротства «Мотовилихинских заводов» и техническому перевооружению предприятия.

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