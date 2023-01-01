Банкротством «Мотовилихинских заводов» заинтересовалась Генеральная прокуратура Её ходатайство о вступлении в дело суд рассмотрит 4 июля Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Генпрокуратурой РФ в Арбитражный суд Пермского края направлено ходатайство о вступлении в дело по банкротству ПАО «Мотовилихинские заводы»( МЗ). Оно будет рассмотрено судом 4 июля, информация содержится в картотеке суда.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», свою желание участвовать в деле надзорный орган мотивировал тем, что МЗ — одно из ключевых оборонных предприятий.

Ходатайство о вступлении в дело Генеральной прокуратуры поступило в тот момент, когда ведутся споры по оценке имущественного комплекса машхолдинга. Ряд миноритарных акционеров считают её заниженной и оспаривают.

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент ее введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.





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