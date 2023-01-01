Олег Антонов С 27 марта возобновляются торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» Жалоба ООО «Метатрон» в УФАС признана необоснованной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о возобновлении торгов по продаже имущества предприятия в лоте №1 посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса. Торги приостанавливались в конце февраля по жалобе, направленной в антимонопольное ведомство ООО «Метатрон». После рассмотрения в УФАС жалоба была признана необоснованной. Об этом сообщается на ЕФРСБ.

Торги возобновляются с 27 марта со второго периода торгов.

Так, с 27 по 29 марта цена имущества составит 7,484 млрд руб., с 30 марта по 3 апреля — 6,652 млрд руб. и т.д. Каждые три рабочих дня цена будет снижаться на 10%. Минимальная цена, по которой может состояться сделка, — 831,616 млн руб. Это предложение будет действовать с 28 апреля по 3 мая.

Напомним, имущественный комплекс «Мотовилихи» пытались продать на торгах дважды. Сначала за 9,34 млрд руб., потом за 8,316 млрд руб. Но покупателей не нашлось.

В лоте № 1 на продажу выставлено имущество ПАО «Мотовилихинские заводы», находящееся в залоге у конкурсных кредиторов ООО «РТ-Капитал», ПАО «Промсвязьбанк» и ИП Щербаковой А.А.; иное имущество, в том числе имущественные права, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, не обременённые залогом; имущество, ограниченное в обороте; имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации, а также объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ.

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