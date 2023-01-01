Максим Артамонов Назначены новые торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» Заявки принимаются до 28 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев объявил о проведении новых торгов по продаже имущественного комплекса предприятия.

Как следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве, начальная цена лота составляет 9,481 млрд руб. На это первым обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Имущество будет передано победителю в текущем состоянии, и претензии не принимаются. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 июля.

Напомним, на прошлой неделе торги по продаже имущественного комплекса «Мотовилихинских заводов» были отменены в связи с внесением изменений в состав лота № 1 — были включены несколько активов предприятия (кислородная станция, склад хранения кислородных баллонов, а также участки под ними), которые раньше считались непрофильными.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в Арбитражный суд Пермского края ходатайство о вступлении в дело по банкротству ПАО «Мотовилихинские заводы». Ходатайство будет рассмотрено судом 4 июля. Своё желание участвовать в деле надзорный орган мотивировал тем, что МЗ — одно из ключевых оборонных предприятий.





Ходатайство Генпрокуратуры поступило в момент споров по оценке имущественного комплекса машхолдинга. Ряд миноритарных акционеров считают её заниженной и оспаривают. А в отношении акционера Юрия Медведюка возбуждено уголовное дело.





«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

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