Максим Артамонов
Назначены новые торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов»
Заявки принимаются до 28 июля
Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев объявил о проведении новых торгов по продаже имущественного комплекса предприятия.
Как следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве, начальная цена лота составляет 9,481 млрд руб. На это первым обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Имущество будет передано победителю в текущем состоянии, и претензии не принимаются. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 июля.
Напомним, на прошлой неделе торги по продаже имущественного комплекса «Мотовилихинских заводов» были отменены в связи с внесением изменений в состав лота № 1 — были включены несколько активов предприятия (кислородная станция, склад хранения кислородных баллонов, а также участки под ними), которые раньше считались непрофильными.
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