Екатерина Артёмова Заключён договор купли-продажи «Мотовилихинских заводов» Предприятие продано за 1,276 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Береснев сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с АО «Ремдизель» из Республики Татарстан, которое было единственным участником торгов. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, договор был подписан 30 октября. Итоговая цена продажи составила 1,276 млрд руб. Изначально «Ремдизель» предлагал за имущество «Мотовилихи» 1,3 млрд руб.

Сами торги завершились в конце сентября. Поскольку ПАО «Мотовилихинские заводы» является стратегическим предприятием, преимущественное право на выкуп его имущества имело государство. Воспользоваться им оно могло в течение месяца с момента подведения итогов торгов.

ПАО «Мотовилихинские заводы» — единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня. С 2018 года предприятие находится в процедуре конкурсного производства.

Первые торги по продаже имущественного комплекса заводов были объявленные осенью 2022 года. Тогда начальная цена активов была определена в 9,37 млрд руб. Однако ни одной заявки на торги не поступило, и они были признаны несостоявшимися. На вторых торгах цена «Мотовилихи» снизилась до 8,316 млрд руб., но покупателей снова не нашлось. В феврале этого года были объявлены торги в форме публичного предложения. Минимальная цена продажи могла составить 853 млн руб. без НДС, или 10% от стартовой цены имущества. Новые торги неоднократно приостанавливались из-за жалоб миноритарных акционеров предприятия и связанных с ними структур. В августе торги были возобновлены.

АО «Ремдизель» — российский завод техники специального назначения. На сегодняшний день является крупнейшим в РФ и единственным специализированным предприятием, обеспечивающим Минобороны РФ техникой специального назначения по полному циклу: разработка и проектирование, изготовление, технический надзор при эксплуатации, капитальный ремонт, утилизация автомобильной и гусеничной техники (КамАЗ, МЗКТ, МТ-ЛБ и ряда образцов на их базе).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.