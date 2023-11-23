Екатерина Артёмова Транспорт едет в сторону электризации Федеральные власти оценили новый маршрут с электробусами в Перми Поделиться Твитнуть

В Пермь с рабочим визитом прибыл руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, курирующий проект по обновлению городского электротранспорта. Он проверил работу недавно поставленных в краевую столицу электробусов и провёл совещание, посвящённое модернизации трамвайной системы города.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края, Дмитрий Григоренко вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным проинспектировали запуск автобусного маршрута №81 «улица Сапфирная — станция «Пермь-2». Это первая в городе автобусная линия, которая полностью обслуживается электробусами.

Новый маршрут соединил крупный жилой комплекс «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. Он проходит по улицам Сапфирной, Лесной, Грибоедова, Старцева, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и Ленина.

Всего для работы на новом маршруте было приобретено 16 электробусов: 14 из них будут курсировать на линии в ежедневном режиме, еще два оставят в резерве. Транспортные средства уже прошли приёмку и обкатку. Они полностью низкопольные и оснащены всем необходимым оборудованием: климат-контроль, медиапанели, стационарные валидаторы для самостоятельной оплаты, видеонаблюдение и т.д. Кроме того, это первые автобусы в Перми, которые оборудованы системой адресного открытия дверей. Такая же установлена на новых трамваях, которые курсируют в Перми — на остановках пассажиры открывают двери самостоятельно с помощью кнопки. Такая система позволяет сохранять микроклимат в салоне.

Для зарядки электробусов на остановке «улица Сапфирная» оборудованы четыре зарядные станции ультрабыстрого цикла. Их построил российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в холдинг Sitronics Group), который развивает зарядную инфраструктуру по всей стране для личного, коммерческого и общественного электротранспорта. Мощность каждой станции составляет 300 кВт. Для того, чтобы электробус зарядился до 80%, потребуется 15 минут.

Дмитрий Григоренко высоко оценил новые электробусы.

«Это современные, удобные, бесшумные машины. На мой взгляд, это уже не прогресс, это наше настоящее, нужно к этому привыкать. Пермь — один из городов-лидеров на сегодняшний день по темпам модернизации общественного транспорта. Кроме того, столица Прикамья одна из первых вошла в масштабную программу модернизации городского электрического транспорта, которая охватывает 10 субъектов России», — подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Махонин поблагодарил Дмитрия Григоренко и правительство РФ за поддержку региона в рамках проекта по обновлению общественного транспорта.

«Развитие транспортной отрасли — это целый комплекс мер. Помимо модернизации подвижного состава, обновляем остановочные комплексы, строим и ремонтируем дороги. Например, в микрорайоне «Ива» буквально на днях был открыт выезд с улицы Сапфирной на проспект Октябрят. Он построен по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». В скором будущем к нему же примкнет новая трасса ТР-53. Используем все инструменты для развития дорожной инфраструктуры», — акцентировал губернатор.

В ходе визита вице-премьера в Пермь также прошло совещание с участием губернатора Дмитрия Махонина и заместителя председателя ВЭБ.РФ Олега Говоруна. Стороны подробно обсудили развитие транспортной инфраструктуры, в том числе реализацию в Перми федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта.

Напомним, проект реализуется в рамках концессии. Концессионером выступает компания «Мовиста Регионы Пермь». В рамках проекта в Перми планируется обновить около 35 км трамвайных линий, провести реконструкцию семи тяговых подстанций и одного трамвайного депо. Также город получит 44 односекционных современных трамвая «Львенок», разработанных компанией «ПК Транспортные системы». На сегодняшний день поступило семь вагонов, до конца недели поступит еще шесть, всего на конец 2023 года прибудет 30 новых вагонов. Вагоны, которые уже поступили в город, начали выходить на линии. Реконструкция трамвайных путей также уже активно идёт. На данный момент работы завершены на ул. Куйбышева, сейчас пути ремонтируют на улицах Мира и Дзержинского. Также подготовлена проектно-сметная документация для реконструкции трёх тяговых подстанций. Основные работы по модернизации инфраструктуры и путей будут завершены к 2025 году, к этому же времени будет завершена поставка трамваев.

Предполагается, что после завершения работ почти на 30% повысится скорость движения трамваев и существенно снизится уровень шума. Проект также включает в себя внедрение цифровой платформы. Это позволит реализовать приоритетное движение общественного транспорта, контроль выделенных полос, а пассажиры смогут контролировать и оплачивать поездку через мобильное приложение.

Пермь входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство Российской Федерации. Общий объем программы составляет 252 млрд руб.

«ВЭБ уделяет большое внимание проектам развития пассажирского городского электрического транспорта. Буквально на днях ВЭБ.РФ направил очередной транш в объеме 121 млн руб. на закупку еще шести трамваев, которые скоро прибудут в Пермь. Планируется, что до конца 2023 года город получит еще 17 новых трамваев, профинансированных ВЭБ.РФ. На сегодняшний день ВЭБ предоставил уже 1,9 млрд руб.», — резюмировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

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