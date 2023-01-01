Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава» в Перми Президент отметил, что форум станет важной площадкой для обсуждения развития спорта в стране Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Перми, в которой выразил свою поддержку этому значимому событию. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства отметил, что форум является важной площадкой для обсуждения развития спорта в стране.

Мероприятие собрало в столице Прикамья тренеров, руководителей федераций, лидеров спортивной индустрии и т.д., и это отличная возможность всем экспертам обменяться опытом, обсудить актуальные профессиональные проблемы, наметить планы, заявил президент РФ.

«Уверен, нынешний форум пройдёт успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России», — отметил Владимир Путин.

XI Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. Он будет сопровождаться проведением пяти заметных спортивных событий, включая три международных.

Ранее сообщалось, что президент лично примет участие в форуме.

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