Максим Артамонов В Кремле подтвердили приезд Владимира Путина в Пермь Он примет участие в форуме «Россия — спортивная держава» Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сегодня глава государства примет участие в международном форуме «Россия — спортивная держава», который будет проходить с 19 по 21 октября.

Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание «Спорт без границ. Открытость миру». Оно состоится в спортивном комплексе им. Сухарева.

Ранее, поздно вечером 18 октября, в Пермь из Москвы прилетел авиалайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64521. Этот самолёт принадлежит специальному летному отряду «Россия». предприятию, которое обеспечивает перевозку воздушным транспортом российских должностных лиц и сотрудников российских спецслужб или ВС РФ.

Напомним, о возможном визите президента в Пермь стало известно месяц назад. Тогда сообщалось, что он может посетить церемонию открытия или закрытия XI Международного форума «Россия — спортивная держава»

Президенту планировали также представить выставку «Оружие победы» и отремонтированную набережную Камы.

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