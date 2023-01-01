Алёна Бронникова Президент России может посетить Пермь в октябре Власти Прикамья начали подготовку к возможному визиту главы государства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края в следующем месяце ожидают визит президента Российской Федерации Владимира Путина. По информации источников Ura.ru, глава государства может посетить церемонию открытия или закрытия XI Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт 19-22 октября в Перми.

«Сейчас готовится программа визита. Президенту хотят показать завод ("Пермские моторы" или "Мотовилихинские заводы"), а также какой-нибудь из проектов к 300-летию Перми. Как вариант обсуждается посещение стройки нового здания художественной галереи», — сообщил собеседник издания.

Президенту планируют также представить выставку «Оружие победы» и отремонтированную набережную Камы. Объекты находятся рядом, в районе Перми I. Там же строится здание новой галереи при софинансировании из федерального бюджета.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.