Максим Артамонов В пермский аэропорт прибыл борт специального авиаотряда Он перевозит высших должностных лиц Поделиться Твитнуть

Поздно вечером 18 октября в Пермь из Москвы прилетел авиалайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64521. На это первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», сославшись на данные сервиса Flightradar.

Этот самолёт принадлежит специальному лётному отряду «Россия» — предприятию, которое обеспечивает перевозку воздушным транспортом российских должностных лиц и сотрудников российских спецслужб или ВС РФ. Этот борт — самый молодой в авиаотряде. Он эксплуатируется с 2012 года.

Сегодня в Перми открывается форум «Россия-спортивная держава». Ранее анонсировалось, что в участие в нём примут участие высшие чиновники России. В частности, ожидается приезд Владимира Путина.

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