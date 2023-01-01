Алёна Бронникова Законопроект о передаче полномочий мэрии Перми на уровень региона поддержал краевой парламент После внесения поправок документ рассмотрят во втором чтении Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Депутаты парламента Пермского края поддержали в первом чтении законопроект о перераспределении полномочий между администрацией Перми и краевым правительством с учётом поправок аналитиков и прокуратуры. Доклад представила замглавы администрации губернатора Мария Геворгян на пленарном заседании 24 августа.

Согласно документу, перераспределение полномочий предполагается с 1 января 2024 года. Всего было предложено передать региональным властям 16 полномочий мэрии, однако в ходе поступивших на рабочих совещаниях замечаний осталось восемь пунктов. Расходы планируется направить из бюджета региона.

Все предложения будут учтены ко второму чтению проекта. Поправки необходимо внести до 6 сентября.

Напомним, в конце мая этого года стало известно, что глава Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем. Предлагалось перераспределить полномочия в сферах земельных отношений, образования, торговли и рекламы и инфраструктуры на неограниченный срок. В августе аппарат Заксобрания и прокуратура подготовили предложения по изменению законопроекта.

Отметим, что депутаты краевого парламента демонстрируют высокую явку на заседания. В заксобрании уточнили, что сегодня отсутствовали Виктор Баранов (производственная необходимость), Александр Бойченко (командировка), Алексей Золотарёв (командировка), Илья Лисняк (временная нетрудоспособность), Дмитрий Пылёв (отпуск) и Денис Шитов (командировка).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.