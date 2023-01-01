Алёна Бронникова Власти Прикамья планируют забрать все полномочия в сфере среднего образования Решение вопроса будет поэтапным Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Министерство образования Пермского края планирует полностью забрать все полномочия у муниципалитетов в сфере среднего образования. Об этом на заседании комитета по бюджету регионального парламента заявила статс-секретарь — заместитель главы ведомства Анастасия Парфёнова.

При рассмотрении вопроса о перераспределении полномочий между администрацией Перми и краевым правительством депутат Заксобрания Вагаршак Сарксян выразил мнение, что было бы правильным передать региональным властям контроль в этой сфере, как и здравоохранение. На что Анастасия Парфёнова ответила: «Это в перспективе. Действительно, мы заберём все полномочия на краевой уровень. Есть слишком большие риски, связанные с единомоментным принятием полномочий — и финансовые, и управленческие, поэтому мы двигаемся постепенно».

Как считают власти, передача всех полномочий позволит принимать решения об увольнении и назначении руководителей школ, а также усилить контроль средств, поступающих из бюджета, и корректировать зарплаты директоров и завучей, чтобы они несильно отличались от зарплат учителей. Кроме того, Раиса Кассина на заседании комитета по развитию инфраструктуры 22 августа отметила, что данная мера приведёт к реализации единой стратегии системы образования, которая является инициативой федерального министерства просвещения.

Напомним, согласно проекту закона, предлагается перераспределить 16 полномочий из четырёх отраслевых блоков: в сфере земельных отношений, образования, торговли и рекламы и инфраструктуры, на неограниченный срок с 1 января следующего года. Накануне стало известно, что после доработки документа из 16 предлагаемых полномочий планируется перераспределить всего 8.

В частности, прокуратура и аппарат Заксобрания выступили против передачи отдельных полномочий в сфере образования. Как отметили эксперты, чтобы принимать решения о назначении, увольнении и премировании руководителей школ, учредителем организаций должны быть краевые власти. Сейчас ими являются органы местного самоуправления.





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