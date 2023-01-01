Максим Артамонов Новым главой Перми стал Эдуард Соснин За руководителя краевого минэка проголосовали 24 депутата городской думы Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты утвердили на посту мэра Перми главу краевого минэка Эдуарда Соснина. За его кандидатуру проголосовало 24 депутата из 30 присутствующих.

В повестке заседания гордумы 22 августа не было вопроса об утверждении мэра — он был внесён в самом начале пленарки, а перед этим пермские думцы провели заседание комитета по местному самоуправлению и регламенту, посвящённое назначению даты и места принесения присяги будущего главы города. В итоге эти два вопроса депутаты рассмотрели перед часом депутата. Затем два основных кандидата, Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов, представили депутатам свои программы и ответили на вопросы.

После этого кандидатуру Соснина поддержали 24 депутата из 30 присутствующих. Против выступили пять депутатов, воздержался один.

Эдуард Соснин поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«Это налагает на меня огромную ответственность, прежде всего, перед жителями Перми. Уверен, что с депутатским сообществом будем работать слаженно и конструктивно, ведь жители Перми должны знать, что их слушают, слышат и, главное, решают их проблемы. Готов работать совместно на благо нашего города», — отметил он.

Инаугурация новоиспечённого мэра состоится 28 августа в 14:00 в Дворце молодёжи (ул. Петропавловская, 185).

Напомним, на прошлой неделе, 17 августа, комиссия по выборам главы Перми рекомендовала двух кандидатов: Эдуарда Соснина и Александра Русанова. На следующий день министр заручился поддержкой политической партии «Единая Россия» и получил членский билет. Всего в конкурсе на должность главы Перми участвовали 14 кандидатов. Сообщалось, что окончательное решение будет принято на заседании Пермской городской думы 22 августа.

Эдуард Соснин родился в 1982 году в Лысьве. Закончил обучение по программе бакалавриата «Менеджмент» НИУ ВШЭ-Пермь. В числе 20 студентов пермского кампуса получил право продолжить бесплатное обучение в магистратуре московской ВШЭ.

После окончания ВШЭ в 2005 году начал работать продакт-менеджером в крупной оптовой московской компании. В 2009 году стал её гендиректром, однако позже вернулся в Лысьву и организовал несколько производственных компаний: производство товаров для дома и сада из полипропилена и полиэтилена, деревянных вешалок, металлогибочное и стекольное производство.

В 2018 году приобрёл и занялся реставрацией детского оздоровительного лагеря «Берёзка», в котором смогут проходить санаторно-курортное лечение школьники Лысьвы и других городов края.

В том же году стал победителем Первого всероссийского конкурса «Лидеры России». В качестве награды за победу получил грант, которым оплатил обучение в Стокгольмской школе экономики (Москва).

В ноябре 2020 года Соснина назначили министром экономического развития и инвестиций Пермского края.

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