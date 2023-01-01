Глава минэка Пермского края Эдуард Соснин вступил в «Единую Россию» Партия также поддержала его кандидатуру на пост главы Перми Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Сергей Иванов

В пятницу, 18 августа, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев на проходящей сегодня партийной конференции вручил партийные билеты и значки членов «Единой России» министру физической культуры и спорта Пермского края Татьяне Чесноковой и министру экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарду Соснину.

Делегаты конференции также приняли решение поддержать из числа кандидатов для избрания на должность главы Перми Эдуарда Соснина.

Напомним, 17 августа комиссия по выборам главы Перми рекомендовала двух кандидатов: главу Ленинского района Перми Александра Русанова и министра экономразвития региона Эдуарда Соснина. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Пермской городской думы 22 августа.

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