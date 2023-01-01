Комиссия по выборам главы Перми рекомендовала на пост мэра двух кандидатов Это министр экономразвития региона Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов Поделиться Твитнуть

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Как стало известно «Новому компаньону», комиссия по выборам главы Перми рекомендовала двух кандидатов: главу Ленинского района Перми Александра Русанова и министра экономразвития региона Эдуарда Соснина. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Пермской городской думы 22 августа.

Напомним, в четверг, 17 августа, в закрытом режиме состоялся конкурс-испытание по отбору кандидатур на должность главы города при личном участии претендентов. Участники представили доклады о стратегии развития города, и после индивидуального собеседования комиссия выбрал двух «финалистов».

Всего в списке кандидатов было 14 претендентов. Кроме двух упомянутых, это машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, имевший судимость участник СВО, безработный на данный момент Ильяс Гайнанов, гендиректор ООО «ОксиЛайф» с медицинским образованием Оксана Комягина, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева, сотрудница краевого УКС Кристина Коскова, помощница депутата гордумы краевой столицы Николая Гилёва Ксения Тарантина, многодетная мать и блогер Ирина Боровик, сотрудник администрации Перми Александр Синявский, общественник Денис Галицкий и сотрудник службы безопасности Почтобанка Евгений Рожков.

Председателем конкурсной комиссии был первый замруководителя администрации губернатора Прикамья Леонид Политов, а заместителем — спикер городского парламента Дмитрий Малютин.

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