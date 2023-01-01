«Единая Россия» в Прикамье поддержала кандидата на должность главы Перми Эдуарда Соснина Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми 18 августа прошла Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Делегаты Конференции заслушали доклад секретаря реготделения Вячеслава Григорьева о проделанной в 2022-23 годах работе и приняли решение о поддержке кандидата на пост главы Перми Эдуарда Соснина

В работе Конференции участвовали более 80 делегатов от 49 местных отделений партии, члены регионального политсовета и региональной контрольной комиссии — всего около155 человек. С приветственным словом выступил и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин, он подчеркнул эффективное взаимодействие региональных властей и партии «Единая Россия» по многим вопросам — от сбора и передачи гумпомощи новым территориям до реализации инфраструктурных и социальных проектов.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

С докладом о работе регионального отделения партии в 2022-23 годах выступил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев. Он напомнил, что с началом специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края развернуло на базе всех 49 местных отделений партии, а также регионального исполкома, Региональной общественной приёмной председателя партии и ресурсного центра «Пермь семейная» пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев.

Впоследствии с начала объявления мобилизации и по сей день по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина партия проводит сбор предметов первой необходимости для мобилизованных земляков. В сборе помощи для бойцов принимают участие жители Пермского края, предприятия, общественные организации, депутаты всех уровней.

Также в течение года региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края оказывает помощь «подшефному» городу Северодонецк в рамках соглашения о сотрудничестве и поддержке. В период с 12 июня по 24 июля в Северодонецке работали три отряда волонтёров партии. Они оказывали жителям адресную помощь, работали в госпитале, проводили мероприятия для детей и взрослых. Всего в качестве волонтеров в Северодонецке приняло участие 14 волонтеров.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В июле 2023 года делегация реготделения отправилась в зону СВО с гуманитарным грузом от Пермского края воинским частям, где служат призванные жители Прикамья. В состав делегации вошли секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполкома партии Станислав Швецов и директор АНО «Молот» — наш Пермский танковый батальон» Ольга Решетова. По заявкам командиров воинских частей военнослужащим из Пермского края было доставлено специальное оборудование, снаряжение, средства личной гигиены и продукты питания.

«Из Пермского края в зону СВО организовано уже более 20 подобных отправлений. Работа по организации помощи землякам на фронте организована в сентябре прошлого года по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Военнослужащие ценят поддержку, которую им оказывают земляки и знают, что в Прикамье им благодарны за их воинскую доблесть, и ждут домой с победой», — отметил Вячеслав Григорьев.

Лидер краевых единороссов напомнил, что в Единый день голосования 2023 года в Пермском крае состоятся семь избирательных кампаний, всего будет замещено 94 мандата. Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов на 100% мандатов, все из них были зарегистрированы. Традиционно в последнюю неделю мая по всем избирательным кампаниям прошло предварительное голосование. Оно проходило полностью в электронном формате.

«Главной особенностью нынешнего Единого дня голосования станет проведение в регионе дистанционного электронного голосования. Регион давно готов к нему и по степени цифровизации и по запросу избирателей. На данный момент уже подано более 1250 заявлений на участие в электронном голосовании», — добавил Вячеслав Григорьев.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

По итогам выступления Вячеслава Григорьева первый заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» Армен Гарслян отметил, что огромную работу на местах проводят местные отделения. «Партия и в этом случае выступает связующим звеном между жителями, органами местной власти и подрядчиками. Каждый этап реализации партийных проектов в рамках Народной программы курируется депутатами разных уровней. Мы держим руку на пульсе! Проводим «Партийный десант», совместно с общественностью контролируем реализацию Народной программы. Учитываем мнения и пожелания жителей по каждому конкретному объекту», — подчеркнул Армен Гарслян.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В ходе конференции Вячеслав Григорьев вручил партийные билеты и значки членов «Единой России» министру физической культуры и спорта Пермского края Татьяне Чесноковой и министру экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарду Соснину.

Вторым вопросом повестки Конференции стало решение о поддержке кандидата для избрания главы города Перми — главы администрации города Перми. Делегаты Конференции приняли решение поддержать из числа кандидатов министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарда Соснина.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В ответном слове Эдуард Соснин поблагодарил однопартийцев за доверие и сказал, что в случае своего избрания на должность главы Перми выстроит конструктивное взаимодействие с региональным отделением «Единой России».

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