Максим Артамонов Новый мэр Перми официально вступит в должность 28 августа Инаугурация пройдёт во Дворце молодёжи Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Официальная инаугурации нового мэра Перми состоится 28 августа в 14:00 в Дворце молодёжи (ул. Петропавловская, 185). Эти данные следуют из проекта решения, опубликованного сегодня на сайте Пермской городской думы.

Депутаты Пермской городской думы должны утвердить кандидатуру мэра Перми на пленарном заседании 22 августа. На этот пост претендуют два кандидата — глава краевого минэка Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов.

Сейчас они представляют депутатам свои программы развития города.

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