Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей современного искусства PERMM переезжает в здание бывшего автосалона Новоселье планируется на осень 2023 года Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве культуры Пермского края, Музей современного искусства PERMM уже в нынешнем году переедет в здание по адресу по ул. Крисанова, 4, где ранее находился автосалон компании «Телта МБ».

Как сообщил источник в краевом минкульте, новое помещение соответствует музейным надобностям гораздо лучше, чем нынешнее, на бульваре Гагарина, 24. В нём существенно большие площади — 7200 кв. м против нынешних 3900 кв. м; это позволит разместить в одном здании экспозицию и хранилище, тогда как сегодня музей арендует для хранения коллекции дополнительные склады.

Просторные залы и высокие потолки бывшего автосалона позволят размещать в экспозиции масштабные объекты, которые нередко создают современные художники; а площади позволят впервые в истории музея создать постоянную экспозицию. Планируется три выставочных пространства: зал площадью 950 кв. м с высотой потолков 4,5 м, так называемый «Белый зал» площадью 600 кв. м и высотой потолков 9 м и большой зал с площадью 1600 кв. м и высотой потолков 4 м.

В новом здании фондохранение планируется сделать открытым, доступным для посещений. Кроме того, проект должен предусмотреть размещение сервисов для посетителей — кафе, сувенирного магазина, зоны отдыха и т.п.

По словам представителя минкульта, поиск нового помещения для музея идёт уже два года, и нынешний вариант — оптимальный. Немаловажно и то, что здание на ул. Крисанова, 4 находится ближе к центру города, в пешеходной доступности от эспланады.

Нынешнее помещение на бульваре Гагарина музей PERMM арендует у компании «Сатурн-Р», договор заключён до 2025 года включительно, арендная плата за 2024 год должна была составить 18 141 800 руб. с учётом оплаты электроэнергии. Ранее музей неоднократно сталкивался с намерением компании-арендодателя в одностороннем порядке повысить аренду.

Здание «Телты МБ» музей тоже будет арендовать, но размеры арендной платы пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Музей современного искусства PERMM объявил закупку на разработку за 372 тыс. руб. концепции нового выставочного пространства в автоцентре Mercedes-Benz по ул. Крисанова, 4. Согласно электронной документации на сайте закупок, победитель торгов должен разработать для музея PERMM визуализацию решений по перепланировке здания автоцентра для размещения выставочных площадей. Сведений о победителе конкурса пока нет.

Работа над созданием концепции нового музейного пространства начнётся уже в апреле. Завершить переезд планируется осенью — это событие, как и многие другие, приурочено к 300-летию Перми.

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