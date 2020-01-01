Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы как учредители не согласны с таким подходом…» Министр культуры Пермского края прокомментировал повышение аренды для музея PERMM Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Министерство культуры Пермского края намерено провести переговоры с Александром Репиным, руководителем компании «Сатурн-Р», о величине арендной платы для Музея современного искусства PERMM.

Напомним, компания «Сатурн — Р», собственник здания на бульваре Гагарина, 24, где уже восемь лет находится Музей современного искусства PERMM, намерена повысить в 2022 году арендную плату для музея.





Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:





— Мы не можем не уважать право собственника устанавливать величину арендной платы, но есть понятия деловой этики, и здесь мы сталкиваемся с неэтичным поведением. Господин Репин, человек, не чуждый политической деятельности, не может не знать, как устроен бюджетный процесс; он наверняка в курсе того, что бюджет Пермского края на 2022 год уже сформирован и внесён в Законодательное собрание.





Второй год подряд мы сталкиваемся с его намерением повысить аренду в ноябре. Почему мы не обсуждаем это в июле, в мае, в феврале? Вот в чём вопрос. Это выглядит как неуважение к очень обязательному, законопослушному арендатору. Мы ни разу не задержали платёж. Где ещё найти такого арендатора в наше время? Мы как учредители музея не согласны с таким подходом. Будем пытаться договориться, вести переговоры в рамках закона.

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