Елена Синица
«Сатурн-Р» повысит арендную плату для музея PERMM
Ежемесячный платёж может составить 1,47 млн руб.
Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин согласился продлить музею PERMM договор аренды здания на бульваре Гагарина,24 ещё на год. Об этом сообщает Ura.ru.
В разговоре с изданием, директор музея Наиля Аллахвердиева пояснила, что в 2022 году ежемесячный платёж составит 1,47 млн руб. Это на 167 тыс.больше, чем музей платит сейчас.
Она также добавила, что музей направил эту информацию в краевой минкульт и ждёт от него реакции.
Напомним, в декабре 2020 года Александр Репин планировал повысить арендную плату на 800 тыс.руб. Таких средств в бюджете музея не было. Позднее стороны заключили договор на год на прежних условиях.
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