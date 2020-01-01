Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» PERMM пока остаётся на бульваре Гагарина Однако ищет варианты нового размещения Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание музея на бул. Гагарина, 24

Константин Долгановский

Как сообщила директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, ещё в конце декабря 2020 года музей подписал с руководителем компании «Сатурн-Р» Александром Репиным договор аренды помещения на бульваре Гагарина, 24 на прежних условиях. Договор заключён сроком на один год, при этом оговаривается, что, если музей будет всё же переезжать на новое место, он обязан предупредить арендодателя за три месяца до переезда.

Как известно, в декабре «Сатурн-Р» предупредил руководство музея о повышении арендной платы на 800 тыс. руб. в месяц — с 1,2 млн до 2 млн руб. Этих средств в бюджете музея не было, и руководство музея начало срочно искать новые варианты размещения. Назывались разные адреса: Пермская арт-резиденция, трамвайное депо в Разгуляе, торговый центр «Магнат» рядом с Речным вокзалом. В то же время Наиля Аллахвердиева написала письмо Александру Репину с просьбой вернуться на прежние условия аренды, и на это письмо был получен положительный ответ. По мнению директора музея, это разумное бизнес-решение: сейчас непросто найти арендатора на более чем 2000 кв. м площади с гарантированной оплатой аренды.

В то же время руководство музея и Министерство культуры Пермского края продолжают рассматривать варианты временного размещения музея в других арендованных зданиях.

Что касается постоянного помещения для музея, то наиболее вероятным адресом является историческое трамвайное депо в Разгуляе. Это муниципальное здание, и муниципалитет готов идти навстречу в процессе его передачи музею. Наилю Аллахвердиеву это здание устраивает — оно достаточно просторное (музею необходима площадь около 3000 кв. м, из них до 1500 кв. м — экспозиция и около 400 кв. м — хранилище) и находится в удобном, доступном для пешеходов и общественного транспорта месте.

Здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11 тоже рассматривается как один из возможных вариантов размещения музея. В любом случае, будет это бывшее депо или бывшая поликлиника, понадобится ремонт, который продлится не менее двух лет.

Пока же музей PEHMM продолжает работу на старом месте, очередная выставка готовится к открытию в конце февраля.

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