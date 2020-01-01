Елена Синица «Сатурн-Р» поднимает арендную плату для музея PERMM на 800 тыс. руб. в месяц Эта новость стала неожиданностью для руководства музея и краевого минкульта Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Компания «Сатурн-Р» повышает арендную плату для музея современного искусства PERMM на 800 тыс. руб. в месяц с 2021 года. Эту информацию подтвердили в министерстве культуры Пермского края.

Музей размещается в принадлежащем холдингу здании на бульваре Гагарина, 24. Так как музей не является частным, то фактически стоимость аренды закладывается при формировании регионального бюджета. Сейчас ежемесячная стоимость аренды составляет 1,2 млн руб.

«Повышение арендной платы стало неожиданной новостью, ведь музей уже давно находится на этих площадях, исправно платит аренду, является добропорядочным арендатором и качественно содержит помещение. При этом музей является бюджетной организацией, а бюджет на 2021–2023 годы принят, и это фиксированные суммы, и никаких вариантов изменений этих сумм нет», — рассказали в краевом минкульте.

Сейчас и руководство музея и министерства прорабатывают вариант переезда в другое здание.

«Уже в прошлом году музей получил несколько вариантов от коммерческих организаций. Совместно с командой музея мы продолжим поиск решений для выхода из сложившейся ситуации», — резюмировали в министерстве.

Напомним, ранее губернатором Дмитрием Махониным был озвучен вариант переезда музея в здание бывшей поликлиники по адресу ул. Лебедева, 11. Но этот вариант возможен только после реконструкции здания.

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