Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Получается дикий сэндвич из арендаторов» Директор музея PERMM Наиля Аллахверидиева комментирует варианты размещения музея Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание музея на бул. Гагарина, 24

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», минкульт и руководство Музея современного искусства PERMM рассматривают несколько вариантов размещения после переезда из здания на бульваре Гагарина, 24.

Напомним, ранее минкульт сообщил, что руководство музея получило уведомление от собственника здания — холдинга «Сатурн-Р» — о том, что с нового года повышается арендная плата — с 1,2 млн руб. до 2 млн руб. в мес. Позднее владелец холдинга Александр Репин объяснил причины своих действий. После этого возобновились обсуждения вариантов переезда музея.

Как сказал министр культуры Вячеслав Торчинский, рассматривается возможность переезда музея в здание, принадлежащее муниципалитету или краю, но это не часть комплекса «Завод Шпагина»; при этом офис и выставочные площадки музея могут разместится порознь. Как нам удалось выяснить, речь идёт о Пермской арт-резиденции на ул. Монастырской, 95 а.

Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева подтвердила, что это один из рассматриваемых вариантов, однако её такая перспектива очень тревожит. По её словам, придётся делить музей даже не на две, а на три части: офис и пространство для активностей детского проекта «Чердак» — в арт-резиденции, выставочные площади, предположительно, — на «Заводе Шпагина», и хранение — неизвестно где. При таком раскладе возникает множество сложностей и логистического, и сущностного характера. Так, «Чердак» будет оторван от основных экспозиций, и ребята не смогут заниматься творчеством в контексте выставочной деятельности музея; сотрудники экскурсионного и выставочного отделов не смогут быстро реагировать на потребности выставочных площадок — оперативно провести экскурсию и т. п.

Вопрос о размещении коллекции — особо сложный, поскольку ценные экспонаты должны храниться в отапливаемых, охраняемых и в целом безопасных помещениях достаточно большой площади — сейчас это 400 кв. м в цокольном этаже музея. По словам Наили Аллахвердиевой, трудности с хранением возникают у всех музеев города, и не только музеев: театрам негде хранить костюмы и декорации. По мнению директора музея, краевым властям пора задуматься о радикальном решении вопроса с хранилищем для материальных ценностей учреждений культуры.

Кроме практических сложностей в случае с переездом в арт-резиденцию возникают и сложности идеологического порядка. Наиля Аллахвердиева опасается утраты идентичности музея: с каким зданием, с каким адресом будет ассоциироваться название «музей PERMM», если у него не будет постоянной собственной выставочной площадки? Кроме того, здание на Монастырской, 95а находится вне пешеходных трафиков и трафиков общественного транспорта, в этом одна из причин неудачи проекта Пермской арт-резиденции. Музей тоже от этого пострадает.

Более удачен, с точки зрения Наили Аллахвердиевой, вариант с другим зданием, находящимся в муниципальной собственности, — старым трамвайным депо в Разгуляе. По информации «Нового компаньона», такая возможность тоже рассматривается, в том числе на уровне губернатора. Наиля Аллахвердиева называет переезд в здание депо «нормальным рабочим вариантом» в случае если здание перейдёт музею полностью, включая пристрой, в котором сейчас хранятся театральные декорации. По её мнению, с точки зрения транспортных трафиков депо даже более интересно, чем «Завод Шпагина».

Что касается торгового центра «Магнат», то Наиля Аллахвердиева считает, что возможность переезда туда зависит от многих факторов, в том числе от того, какие арендаторы придут в новый торговый центр вместе с музеем. Дело в том, что музею предлагается в аренду два верхних этажа, а три нижних собственник намерен сдавать под торговые и развлекательные предприятия.

«Если туда заедет «Пятёрочка», то получится дикий сэндвич из арендаторов, — считает Наиля Аллахвердиева, — другое дело, если переедет «Пиотровский» и займёт целый этаж».

По словам директора музея, её очень тревожит то, что никто не даёт ей твёрдых гарантий, что подобное размещение будет сугубо временным. Никто не гарантирует, что точно будет решён вопрос о постоянном пребывании музея, о приобретении для него собственного здания. Никто не интересуется, как директор музея представляет себе идеальное или хотя бы приемлемое помещение для экспозиции и хранилища, всё решается исходя из каких-то других критериев, не связанных с качеством музейной работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.