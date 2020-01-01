Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM надеется отсрочить переезд Министерство культуры не столь оптимистично Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ «Магнат»

Константин Долгановский

Музей современного искусства PERMM может переехать в строящийся торговый центр «Магнат» на ул. Монастырской — объект рядом с речным вокзалом, который долгое время пытались признать незаконной постройкой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По мнению представителей управляющей компании торгового центра — «Труменс-Групп», «Магнат» — наилучшее возможное место для переезда музея.

Напомним, вопрос о срочном переезде PERMM стал актуальным после того, как глава компании «Сатурн-Р» Александр Репин, собственник здания на бульваре Гагарина, 24, где музей располагается сейчас, сообщил о повышении арендной платы с 1,2 млн руб. до 2 млн руб. в месяц. В бюджете такие средства не предусмотрены.

По словам директора музея Наили Аллахвердиевой, ТЦ «Магнат» — лишь одно из возможных мест дальнейшего расположения музея, оно далеко не самое вероятное. По словам директора PERMM, дальнейшие события могут развиваться по нескольким сценариям. Прежде всего, музей направил Александру Репину письмо, в котором просит вернуться к прежнему размеру арендной платы, а в случае отказа — дать не менее трёх месяцев, чтобы подготовить переезд и завершить проекты, которые уже запланированы в нынешнем здании и не могут быть переформатированы под другую площадку.

Во-вторых, Наиля Аллахердиева напоминает о возможности переезда в здание, находящееся в собственности краевого бюджета, например, на «Завод Шпагина». В этом случае средства, сэкономленные на арендной плате, можно направить на развитие музея и творческие проекты. По словам директора музея, её всегда угнетала несоразмерность средств, отпущенных на аренду, и тех сумм, что тратятся на собственно деятельность музея.

По поводу ТЦ «Магнат» Наиля Аллахвердиева не может сказать ничего определённого, поскольку ещё не видела эту площадку и не встречалась с собственниками. По её словам, у музея есть несколько предложений аренды от разных торговых центров.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подтверждает, что получил предложение о размещении музея в «Магнате», но ещё не рассматривал его. В любом случае, переезд туда возможен лишь поздней весной, поскольку торговый центр ещё не достроен: по проекту, его ввод в эксплуатацию планируется на март.

Вариантов нового размещения Музея современного искусства, по словам Торчинского, есть довольно много, в том числе и в здания, принадлежащие бюджету, но не на «Завод Шпагина». Министр утверждает, что заводские помещения не приспособлены под музей, там возможны лишь временные выставки. Для приведения цехов и прочих производственных площадей к стандартам «музейного контура» нужно достаточно много времени.

В качестве одного из вариантов министр предложил базирование офиса музея в одном из бюджетных зданий, а размещение экспозиций — на «Заводе Шпагина» и в других временных локациях. В любом случае, по мнению Торчинского, «от Репина надо съезжать, нельзя работать в условиях, когда тебе угрожают».

Краевые власти по-прежнему не исключают возможности в перспективе разместить музей PERMM в здании бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11. По словам Вячеслава Торчинского, идут переговоры с собственниками, которые готовы продать этот объект, однако решение о покупке будет принимать министерство имущества Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.