Александр Репин объяснил, почему анонсировал повышение арендной платы для музея современного искусства По его словам, таким образом «Сатурн-Р» подстраховывается на время поиска нового арендатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин объяснил, почему компания намерена повысить арендную плату для музея современного искусства PERMM, который размещается в здании на бульваре Гагарина, 24, принадлежащем холдингу. Свою позицию он высказал в видеообращении, размещённом в соцсетях.

По словам Репина, в прошлом году власти заявили, что здание не подходит для музея и они ищут новую площадку. При этом, по его словам, во время периода самоизоляции, когда учреждения культуры не работали, руководство музея обратилось к нему с просьбой снизить арендную плату, на что он согласился.

При этом он отметил, что сторона музея заявила, что переезд возможен в течение шести месяцев.

«На неопределённый срок мы можем остаться без арендатора. Для меня как предпринимателя, когда нас лишили основного дохода — дохода от строительной деятельности, по сути, на эти шесть месяцев [на которые поднимется арендная плата] будет хоть какой-то задел, чтобы содержать здание на время поиска нового арендатора», — пояснил Александр Репин.

Напомним, ранее министерство культуры Пермского края подтвердило, что руководство музея получило уведомление о повышение арендной платы с 2021 года с 1,2 млн руб. в мес. до 2 млн руб.

При этом для минкульта это решение оказалось полной неожиданностью.

«Повышение арендной платы стало неожиданной новостью, ведь музей уже давно находится на этих площадях, исправно платит аренду, является добропорядочным арендатором и качественно содержит помещение. При этом музей является бюджетной организацией, а бюджет на 2021–2023 годы принят, и это фиксированные суммы, и никаких вариантов изменений этих сумм нет», — рассказали в краевом минкульте.

Отметим, что сейчас холдинг «Сатурн-Р» и городские власти судятся в Арбитражном суде по поводу школы в микрорайоне Красные Казармы и по поводу внутридворовых проездов на территории ЖК «Арсенал».

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