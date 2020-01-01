Начался судебный процесс по иску компании «Сатурн-Р» к департаменту земельных отношений из-за дорог в Красных Казармах Ответчик ходатайствовал о привлечении к процессу департамента градостроительства и архитектуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 18 декабря, в Арбитражном суде Пермского края состоялось предварительное судебное заседание по иску ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» к департаменту земельных отношений администрации города Перми.

Холдинг требует изъять дороги у «Сатурна» на территории ЖК «Арсенал» в микрорайоне Красные Казармы.

Суть иска в том, что участки, на которых построены междворовые проезды, находятся в собственности холдинга несмотря на то что строительство жилья там закончено. По логике, горадминистрация должна принять участки для строительства улично-дорожной сети. Но этого не произошло, о чём ещё в конце ноября заявил владелец холдинга Александр Репин.

В ходе предварительного заседания сторона ответчика ходатайствовала о привлечении в качестве третьей стороны департамент градостроительства и архитектуры. Кроме того, суд запросил дополнительную документацию и от истца, и от ответчика. Итогом заседания стало решение продолжить предварительное заседание 18 января следующего года.

Напомним, ранее мэрия не стала выделять средства на содержание межквартальных проездов в микрорайоне Красные Казармы из-за того, что они не были приняты на баланс муниципалитета. Как пояснил тогда Анатолий Дашкевич, произошло это потому, что застройщик ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» не выполнил все свои обязательства перед жителями и не достроил всю дорожную сеть и не оформил участки как дороги. По его словам, проезды на территории ЖК «Арсенал» не соответствуют нормативным требованиям.

При этом на заседании комитета гордумы по бюджету и налогам 10 декабря Дашкевич заявил, что мэрия готова инициировать наложение штрафов за ненадлежащее состояние дорог в микрорайоне Красные Казармы, если с них не будет вывозиться снег.

Отметим, что холдинг и мэрия также судятся из-за школы, которая построена компанией в том же микрорайоне Красные Казармы.

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