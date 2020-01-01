Дмитрий Енцов журналист Школа федерального значения Компания «Сатурн-Р» ходатайствовала о рассмотрении судебного спора с мэрией Перми по школе в Красных Казармах в Верховном суде РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа, споры о которой идут почти весь 2020 год

Администрация Перми

Во вторник, 15 декабря, в Арбитражном суде Пермского края состоялось первое заседание по иску администрации Перми к ООО «СМУ №3 Сатурн-Р». Предметом спора фактически стала школа на 1225 мест, построенная компанией в микрорайоне Красные Казармы на территории ЖК «Арсенал».

Мэрия требует, чтобы «Сатурн-Р» передал школу в собственность муниципалитета, мотивируя это тем, что подобный пункт есть в соглашении между горадминистрацией, краевой администрацией и застройщиком.

Застройщик же требует признать соглашение не имеющим силу, соответственно, заявляет о том, что никаких обязательств по объекту перед мэрией нет.

Вкратце напомним историю вопроса. Застройщик и краевые власти в апреле 2018 году заключили допсоглашение, по которому «Сатурн-Р» брал на себя обязательства по строительству школы на 1225 мест, детсада на175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: теперь застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в 2019 году. Но так как потребность в местах по детсадам всё равно не покрывалась, компания обещала их рефинансировать, причём по тому же алгоритму, что был принят гордумой в августе 2019, — из расчёта 3951 руб. за 1 кв. м жилого дома и по схеме авансового и окончательного платежей, то есть 50% от суммы сейчас и 50% по окончании строительства. Общая сумма должна была составить 122 млн руб., сумма первоначального платежа в размере 61 млн была перечислена зимой 2020 года.

К 1 сентября 2020 года школа была построена, но учебный процесс в ней так и не начался. Причиной этого стали споры между застройщиком и властями по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал». На территорию будущей четвёртой очереди ЖК властями были наложены ограничения по высоте — до шести этажей, хотя остальные участки ранее легально строились высотой до 25 этажей.

После того как стало ясно, что до момента передачи школы власти не пойдут на ослабление параметров застройки, руководство «Сатурн-Р» во главе с владельцем холдинга Александром Репиным заявило, что не признаёт соглашение с властями легальным, соответственно, нет оснований передавать школу муниципалитету. На этом фоне в ноябре городской департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешение на ввод школы в эксплуатацию.

ЖК «Арсенал» в Красных Казармах

Константин Долгановский

В начале заседания 15 декабря гендиректор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Евгений Филимонов ходатайствовал о передаче дела на рассмотрение в Верховный суд РФ с тем, чтобы уже он передал дело на рассмотрение в другой субъект РФ. По мнению гендиректора, это позволит «более объективно рассмотреть суть спора».

«Назначение судьи Арбитражного суда согласуется с аппаратом губернатора. У нас глава правительства является и губернатором. Взаимоприобретателем по делу является в том числе и правительство Пермского края», — обосновал свою позицию Евгений Филимонов.

В ответ на это судья Оксана Кудинова сообщила, что решение по ходатайству будет озвучено на следующем заседании.

Далее обе стороны настаивали на своём: представители мэрии настаивали на исполнении допсоглашения, а застройщика — что оснований его исполнять у них нет. Причина — так и не определена форма этого соглашения.

На вопрос юристов «Сатурна-Р» как вы можете охарактеризовать форму соглашения, представители мэрии ответили: «как пожертвование или дарение».

«В таком случае, согласно Гражданскому кодексу РФ, даритель имеет право отказаться от него», — парировала сторона застройщика. И добавила, что в июле этого года считает обязательства по школе выполненными, так как именно тогда в мэрию было направлено уведомление о расторжении «договора».

Желаемая высотность, на которой с лета 2020 года настаивает застройщик

ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р»

Евгений Филимонов также заявил, что не видит причин передавать школу муниципилитету ещё и потому, что «она построена на территории, принадлежащей «Сатурн-Р», и в её строительство «компания вложила более 1 млрд руб.». Гендиректор пояснил, что строительная стоимость школы обошлось в 830 млн руб., плюс 215 млн руб. кадастровой стоимости земли.

Поэтому, по его словам, если бы власти действительно хотели получить школу, то тогда соглашение было бы оформлено по другой форме, например, в виде государственно-частного партнёрства, когда мэрия предоставляет свой участок, где застройщик возводит школу, либо «выступила бы инвестором строительства».

Он напомнимл что компания предлагала властям арендовать школу сначала за 5 млн руб. в месяц (чтобы компенсировать часть затрат на её строительство и содержание), затем предложение было снижено до 1 руб. в месяц.

«Но ответа от горадминистрации так и не последовало», — резюмировал гендиректор.

Филимонов также отметил, что компания рассматривает возможность организовать в построенном здании частную школу:

«Законодательство РФ позволяет организовать частную школу, за которую от государства можно получать 75% дотаций на её содержание».

Сторона истца заявила, что «Сатурн-Р» всё же ранее соглашался, что договор с властями — легальный и полноценный.

«Вы же ранее перечислили часть средств по обязательствам (здесь сторона мэрии имеет в виду 61 млн руб., перечисленные застройщиком как рефинансирование социнфраструктуры. — Прим.)», — напомнила сторона истца.

Кроме того, по их словам, компания отчитывалась перед мэрией о строительстве соцобъектов, что тоже подтверждает признание ими соглашения.

При этом сторона мэрии отметила, что так как застройщик не передал в установленные сроки школу, то ему будет начисляться неустойка в 100 тыс. руб. за каждый день «простоя».

Второй раунд судебного процесса судьёй назначен на 26 января 2021 года.

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