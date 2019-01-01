Дмитрий Енцов журналист Глава Перми заявил, что смена зонирования ЖК «Арсенал» не будет рассмотрена до передачи построенной там школы муниципалитету Вопрос зонирования официально снят с рассмотрения Пермской городской думой Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вопрос о смене зонирования территории четвёртой очереди ЖК «Арсенал» (в микрорайоне Красные Казармы между ул. Героев Хасана и Чернышевского) снят с обсуждения Пермской городской думой прямо во время пленарного заседания.

Как пояснил присутствовавший на «пленарке» глава города Перми Дмитрий Самойлов, ранее застройщик (ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р») заявил о том, что построенная им на этой территории школа не будет передана муниципалитету.

«В этих условиях, пока не будет урегулирован этот вопрос, считаю рассмотрение вопроса нецелесообразным. Предлагаю отозвать вопрос и далее работать и предпринимать [для его решения] все усилия, в том числе и судебные», — заявил Дмитрий Самойлов.

Глава комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Алексей Дёмкин добавил, что на заседании комитета принято решение отправить вопрос «на доработку главе города».

«Будем его рассматривать в рамках комитета, когда он будет заново к нам направлен», — резюмировал Дёмкин.

Напомним, согласно изменённым Правилам землепользования и застройки 2019 года, две территории застройки четвёртой очереди «Арсенала» попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.

Компания-застройщик просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

Изменения уже прошли процедуру публичных слушаний, несколько раз становились предметом обсуждения комиссии по землепользованию и застройке, а также были рассмотрены на градсовете. Осталось только пройти процедуру согласования Пермской городской думы.

Тем не менее на каждом из этапов проект встречал порцию критики, связанной с социальной (хватит ли для всех детей мест в строящейся школе и соседних школах) и транспортной нагрузкой (не создаст ли новый микрорайон транспортный коллапс) на эту территорию.

В частности, до этого вопрос уже трижды не смог пройти стадию комитета по градостроительству.

Камнем преткновения стала построенная застройщиком школа внутри ЖК.

Застройщик и краевые власти в апреле 2018 году заключили допсоглашение, по которому «Сатурн-Р» брал на себя обязательства по строительству школы на 1225 мест, детсада на175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: теперь застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в 2019 году (должна быть передана городу до 1 сентября 2020 года).

В итоге школа фактически построена, но застройщик так и не передал её на баланс города. По первоначальным планам, она должна была заработать 1 сентября этого года, но занятий в ней нет, приписанные к ней школьники распределены по соседним школам (в том числе и в №134).

Эксперты строительной отрасли отмечают, что таким способом представители застройщика реагируют на затягивание вопроса со сменой зонирования. Власти, в свою очередь, считают, что первый шаг должен сделать застройщик, передав школу городу, и только затем можно обсуждать зонирование.

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