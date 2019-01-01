Дмитрий Енцов журналист Школа в обмен на высотность Комитет гордумы в третий раз отказался выносить на пленарное заседание вопрос смены зонирования территории ЖК «Арсенал», а Александр Репин заявил, что пока не намерен передавать школу городу Поделиться Поделиться Твитнуть

Окончательный вариант проекта четвёртой очереди ЖК «Арсенал»

ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р»

Комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми 16 сентября (впервые за несколько месяцев он проходил в очном режиме) принял решение: вопрос о смене зонирования территорий, на которых должна быть построена четвёртая очередь ЖК «Арсенал», отправить на доработку.

Депутаты Пермской гордумы посчитали, что для вынесения вопроса на пленарное заседание думы пока нет оснований, так как у них остались вопросы по экономическому обоснованию изменений и социальной обеспеченности территории, достаточно ли для микрорайона построенной застройщиком школы на 1225 мест.

Суть вопроса

Напомним, согласно изменённым Правилам землепользования и застройки 2019 года, две территории застройки четвёртой очереди «Арсенала» попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.

Компания-застройщик просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

Изменения уже прошли процедуру публичных слушаний, несколько раз становились предметом обсуждения комиссии по землепользованию и застройке, а также были рассмотрены на градсовете. Осталось только пройти процедуру согласования Пермской городской думы.

Тем не менее на каждом из этапов проект встречал порцию критики, связанной с социальной (хватит ли для всех детей мест в строящейся школе и соседних школах) и транспортной нагрузкой (не создаст ли новый микрорайон транспортный коллапс) на эту территорию.

В частности, до этого вопрос дважды не смог пройти стадию комитета по градостроительству. Члены комитета оправдывали это коронавирусом: такие важные городские вопросы нельзя решать дистанционно (в пик эпидемии комитеты проходили в онлайн-режиме, — ред.).

На этот раз на очном комитете 16 сентября лично присутствовал владелец компании-застройщика ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р» Александр Репин. Но и это не помогло.

Депутаты сразу обрушили вопросы по экономическому обоснованию и социальной обеспеченности территории.

Желаемая высотность, на которой сейчас настаивает застройщик

ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р»

Всё дело в школе

Отметим, что застройщик и краевые власти в апреле 2018 году заключили допсоглашение, по которому «Сатурн-Р» брал на себя обязательства по строительству школы на 1225 мест, детсада на175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: теперь застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в 2019 году (должна быть передана городу до 1 сентября 2020 года). Но, по информации «Нового компаньона», потребность в местах по детсадам всё равно не покрывается. Поэтому компания обещала их рефинансировать, причём по тому же алгоритму, что был принят гордумой в августе 2019, — из расчёта 3951 руб. за 1 кв. м жилого дома и по схеме авансового и окончательного платежей, то есть 50% от суммы сейчас и 50% по окончании строительства. Общая сумма составит 122 млн руб., сумма первоначального платежа в размере 61 млн была перечислена зимой 2020 года.

Любопытно, что ни на одном мероприятии и заседании, относительно вопроса ЖК «Арсенал» ни разу не была озвучена точная цифра обеспеченности мест в детсадах и школах для данного микрорайона.

Не была она названа и во время заседания комитета 16 сентября. Заместитель главы горадминистрации — начальник департамента земельных отношений Лариса Ведерникова сказала, что сможет назвать точные цифры на следующем комитете.

Член комитета, депутат гордумы Михаил Бесфамильный заявил, что если взять существующие нормативы и вычислить предполагаемое количество жителей в «Арсенале», то получится, что необходимо 2,4 тыс. мест в школах. То есть построенная школа не обеспечит образованием всех местных школьников.

Александр Репин на это ответил, что, несмотря на мощность построенной им школы на 1,2 тыс. мест, теоретически она может принять 2 тыс. детей. При этом находящаяся недалеко школа №134 недоукомплектована.

Предполагаемый вид на ЖК «Арсенал» со стороны ул. Героев Хасана

ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р»

Парадокс ситуации в том, что школа фактически построена, но застройщик так и не передал её на баланс города. По первоначальным планам, она должна была заработать 1 сентября этого года, но занятий в ней нет, приписанные к ней школьники распределены по соседним школам (в том числе и в №134).

Репин мотивирует своё решение тем, что он не подписывал никаких документов с обязательством её передачи городу.

«Если бы юристы с другой стороны (со стороны властей, — прим. ред.) смотрели тогда внимательно, то обратили бы внимание на то, что соглашение (со стороны «Сатурн-Р», —прим.) подписывал Николай Кирюхин (директор компании, — прим.), а он не имеет права подписывать что-либо, где фигурирует сумма выше 5 млн руб.», — заявил Александр Репин.

И добавил, что «учредители не готовы дать согласие на передачу школы».

При этом члены комитета задали Ларисе Ведерниковой вопрос: какая позиция по всей этой ситуации у главы Перми Дмитрия Самойлова?

На что заместитель главы горадминистрации ответила, что «не может ответить за главу города».

Заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов прямо заявил: «Если застройщик не передаёт школу, то рекомендовать изменить Правила землепользования и застройки мы не можем».

И добавил, что вопрос со школой нужно решать как можно быстрее, так как местным жителям было дано обещание, что все вопросы будут сняты к Новому году :

«Если до конца года мы это вопрос не решим, то не исключаю перекрытия (жителями, —прим. ред.) ул. Героев Хасана».

Александр Репин при этом упомянул, что у властей был шанс построить всю инфраструктуру не за счёт застройщика, а за счёт федеральных средств, а именно федеральной программы «Стимул»:

«Недоработка краевых властей по этой программа не моя и не ваша. Всего на 400 тыс. кв. м построенных площадей край должен был получить по программе 1,6 млрд руб. Этого бы хватило и на дороги в районе, и на детсады, и на школу. В итоге власти уже «проворонили» 800 млн руб., а получили 400 млн руб. При этом из них только 97 млн руб. пошло на инфраструктуру Красных Казарм, а ещё 300 млн руб. ушло на другие территории».

В своём эмоциональном спиче владелец «Сатурн-Р» посетовал, что продолжающиеся несколько месяцев заминки с четвёртой очередью «Арсенала» негативно сказались на его компании — работа фактически стоит.

«Мы уже вынуждены были расстаться с пятью сотнями наших сотрудников», — пояснил Александр Репин. И добавил, что вопрос нужно решать быстрее и по причине того, что «зимой фундаменты не делаются».

В итоге он попросил «хотя бы» изменить нормативы для ул. Модераха (новая улица внутри ЖК «Арсенал», — ред.), чтобы её застроить оставшимися 20 тыс. кв. м и заселить 400 новыми жителями.

Предполагаемая транспортная инфраструктура и выезды из ЖК «Арсенал».

Администрация Перми

Спорные дороги

Не только высотность с плотностью, а также школа является камнем преткновения в переговорах застройщика и властей. Ещё важный предмет спора — дороги внутри «Арсенала».

Улично-дорожная сеть предполагает шесть выездов из микрорайона, почти все — либо на ул. Чернышевского, либо на Героев Хасана и Чкалова. Плюс, внутри планируется организовать три остановочных пункта для автобусов.

Но пока вся транспортная инфраструктура состоит из двух выездов от построенных домов ЖК на ул. Героев Хасана и Чкалова. То есть выглядит больше как «технические проезды».

Как отметила заместитель начальника городского департамента транспорта Елена Мамонтова, сейчас все построенные дороги находятся в собственности застройщика.

Дискуссию на комитете вызвал вопрос, за счёт какой стороны должны быть построены эти дороги.

Как отметила Лариса Ведерникова, в отличие, например, от микрорайона Ива, ЖК «Арсенал» строится не по соглашению о комплексном освоении территории, то есть в документах за застройщиком не закреплено обязательство о строительстве дорог.

Елена Мамонтова отметила, что теоретически дороги планируется построить за счёт федеральных средств, в том числе и упомянутой ранее программы «Стимул». При этом она затруднилась назвать необходимую сумму и обещала подготовить эту информацию в течение месяца.

Общий итог обсуждения оказался предсказуемым: вопрос по четвёртой очереди ЖК «Арсенал» так и не отправлен на обсуждение гордумой. Вопрос остаётся на уровне комитета, скорее всего, к нему вернутся (уже с уточнёнными обоснованиями и цифрами необходимой соцобеспеченности) на следующем заседании, в октябре.

Покидая заседания комиссии, Александр Репин не скрывал своего расстройства. Ему даже готовы были дать возможность ещё раз выступить, но он предпочёл не дожидаться этого.

Если же изменения когда-либо будут одобрены, то ЖК «Арсенал» в итоговом варианте будет представлять собой комплекс из примерно 30 жилых домов с высотностью от восьми до 25 этажей. При этом самые высокие дома будут располагаться внутри участков, а первая линия домов вдоль ул. Героев Хасана и Чернышевского будет состоять из восьмиэтажных домов. Но пока всё это готово лишь на бумаге.

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