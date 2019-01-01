Дмитрий Енцов журналист «Сатурн-Р» перечислил 122 млн руб. в бюджет Перми на строительство детсада Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р» перечислило в бюджет Перми 122 млн руб. в качестве авансового платежа на строительство социальной инфраструктуры в микрорайоне Красные казармы. Об этом во время заседания городской комиссии по землепользованию и застройке 5 февраля сообщил архитектор компании Игорь Луговой.

Эта сумма является 50% оплаты на строительство детского сада.

Отметим, что в апреле 2018 года застройщик заключил соглашение с мэрией и краевой администрацией на строительство социнфраструктуры. Но тогда предполагалось, что он возведёт школу на 1225 мест и один детский сад на 175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: теперь застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в 2019 году (должна быть сдана в 2020 году). Но, по информации «Нового компаньона», потребность в местах по детсадам всё равно не покрывается. Поэтому компания их профинансирует, причём по тому же алгоритму, что был принят гордумой в августе, — из расчёта 3951 руб. за 1 кв. м жилого дома и по схеме авансового и окончательного платежей, то есть 50% от суммы сейчас и 50% по окончании строительства. Сумма первоначального платежа в размере 122 млн уже перечислена.

Помимо этого, комиссия по землепользованию и застройке 5 февраля признала состоявшимися публичные слушания, которые прошли 29 января в администрации Свердловского района по изменению подзон на двух участках микрорайона Красные казармы.

ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» просило изменить зонирование двух участков.

Согласно августовским изменённым Правилам землепользования и застройки, эти территории попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.

Компания просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

Изменения прошли процедуру публичных слушаний и одобрение комиссии (правда, в прошлый раз на рассмотрении комиссии к проекту возникли вопросы). Теперь вопрос отправлен на рассмотрение гордумы, но ещё раз будет предметом рассмотрения на Градостроительном совете при главе города.

Если на всех уровнях изменения будут одобрены, то ЖК «Арсенал» в итоговом варианте будет представлять собой комплекс примерно 30 жилых домов с высотностью от восьми до 25 этажей. При этом самые высокие дома будут располагаться внутри участков, а первая линия домов вдоль ул. Героев Хасана и Чернышевского будет состоять из восьмиэтажных домов.

При этом компания планирует построить торгово-развлекательный комплекс вдоль ул. Чернышевского.

Что касается дорог и въездов/выездов из «Арсенала», то их планируется сделать несколько — с ул. Карла Модераха на Чернышевского, с ул. Татищева на Героев Хасана, а также с ул. Николая Воронцова на Чкалова.

Как отметил Игорь Луговой, компания решила исключить из проекта ещё один выезд из ЖК на перекрёсток ул. Героев Хасана и Чернышевского, так как он создавал бы большое напряжение на существующее дорожное движение.

Кроме того, согласно проекту, внутри кварталов ЖК планируется организовать заезд общественного транспорта. Для этого проектом предусмотрено обустройство трёх остановочных комплексов и автобусное кольцо.

По его словам, реализация всего проекта позволит обустроить «променадную часть ул. Чернышевского», которая сейчас представляет сплошной забор вдоль дороги.

Первые этажи домов первой линии планируется использовать под торговлю и кафе.

Напомним, в ноябре 2019 года во время визита в Пермь тогда ещё вице-премьера федерального правительства Виталия Мутко генеральный директор ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р» Александр Репин заявил, что общая площадь застройки составит 31 га, вводится жильё в четыре очереди до 2021 года включительно.

«Каждый год мы планируем сдавать чуть больше 100 тыс. кв. м жилья. В 2018 году мы ввели четыре многоэтажных дома общей площадью 104 тыс. кв. м, в 2019 году планируем сдать пять домов — 108 тыс. кв. м. На 2020 год — 111 тыс. кв. м, и в 2021 году — 105 тыс. кв. м», — пояснил тогда руководитель компании.

Сейчас в «Арсенале» заселены пять домов, в них уже проживают порядка 3 тыс. человек.