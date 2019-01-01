Дмитрий Енцов журналист Первый прецедент Эксперты раскритиковали проект компании «Сатурн-Р» по достройке ЖК «Арсенал» по новым градостроительным правилам Поделиться Поделиться Твитнуть

Городская комиссия по землепользованию и застройке 18 декабря заслушала презентацию застройки четвёртой очереди ЖК «Арсенал» (микрорайон Красные Казармы). Заявитель —ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» — просит изменить зонирование двух участков.

Согласно августовским изменённым Правилам землепользования и застройки, эти территории попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности — 2,22.

Компания просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 17 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

Так как выход за регламенты предполагает социальную нагрузку в виде строительства или финансирования социальных объектов (детских садов и школ), то на комиссии подчеркнули, что компания уже имеет соглашение с властями по обязательству строительства школы на 1225 мест и детского сада на 75 мест.

Проект презентовал архитектор застройщика Сергей Задорнов. По его словам, на первом участке (расположен рядом с уже построенной аналогичной высоткой по адресу ул. Чернышевского, 39) компания планирует построить 25-этажный дом, на втором участке (расположен в глубине всего квартала) — жилой дом высотой в 17 этажей.

И в этом месте у заявителей начались проблемы с презентацией. В самой презентации на месте 17-этажного дома был обозначен дом высотой в 14 этажей.

Присутствовавший на заседании комиссии министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров спросил, почему выступающий говорит об одной заявленной высотности, а на экране — совсем другая.

Архитектор ответил, что планировалось строительство 14-этажного дома, но в планах именно 17-этажный.

«Коллеги, давайте так: презентуйте то, что вы на самом деле собираетесь строить. А говорить, что мы сейчас презентуем «четырнадцать», а построим «семнадцать», — так не пойдёт», — отреагировал Николай Гончаров.

«Давайте тогда остановимся на четырнадцати», — ответил Сергей Задорнов.

«Мы собрались увидеть некую презентацию того, что вы собираетесь сделать, и я тоже не понимаю тезисов «так или так». У вас вообще есть презентация?» — спросил заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев.

«Вы просите 25 этажей. Таким образом вы можете дойти до 2025 этажей», — поёрничал Николай Гончаров.

«Презентация цельного проекта с идеями сразу позволяет снять половину вопросов, а мы не видим никакой цельной презентации», — заявил член комиссии, архитектор Сергей Шамарин.

«Вам нужно подготовить полноценный доклад к публичным слушаниям. Мы хотели бы увидеть настоящую презентацию застройки», — отметил Виктор Агеев. И добавил, что вопрос по ЖК «Арсенал» также будет предметом рассмотрения на градостроительном совете при главе города и «такая форма презентации там тем более не подойдёт».

Итогом заседания стало направление заявления строительной компании на публичные слушания.

Отметим, что в апреле прошлого года застройщик заключил соглашение с мэрией и краевой администрацией на строительство социнфраструктуры. Но тогда предполагалось, что он возведёт школу на 1225 мест и один детский сад на 175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в этом году (должна быть сдана в 2020 году). Но, как выяснил «Новый компаньон», соглашение по садикам претерпело изменения: строительная компания решила один из объектов не строить, а финансировать. Причём по тому же алгоритму, что накануне был принят гордумой, — из расчёта 3951 руб. за 1 кв. м жилого дома и по схеме авансового и окончательного платежей, то есть 50% от суммы сейчас и 50% по окончании строительства. Сумма первоначального платежа в городской бюджет должна составить 100 млн руб.

То есть фактически обращение застройщика в комиссию — это первый прецедент применения на практике нового нормативного акта, принятого гордумой 17 декабря. Хотя юридически он пока не вступил в силу.

В ноябре этого года во время визита в Пермь вице-премьера федерального правительства Виталия Мутко генеральный директор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Александр Репин заявил, что общая площадь застройки составит 31 га, вводится жильё в четыре очереди до 2021 года включительно.

«Каждый год мы планируем сдавать чуть больше 100 тыс. кв. м жилья. В прошлом году мы ввели четыре многоэтажных дома общей площадью 104 тыс. кв. м, в этом году планируем сдать пять домов — 108 тыс. кв. м. На следующий год — 111 тыс. кв. м, и в 2021 году — 105 тыс. кв. м», — пояснил тогда руководитель компании.

Сейчас в «Арсенале» заселены пять домов, в них уже проживают порядка 3 тыс. человек.

При этом не вся территория, где планируется возведение жилого комплекса, принадлежит компании, часть до сих пор относится к собственности Минобороны. Виталий Мутко пообещал посодействовать в решении этого вопроса. По некоторым данным, «цена вопроса» составляет 150 млн руб.