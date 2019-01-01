Дмитрий Енцов журналист «Сатурн-Р» определился с высотностью в Красных казармах Застройщик остановился на 14 этажах вместо 17 Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р» определилась с высотностью двух участков на территории Красных казарм, где сейчас возводится ЖК «Арсенал».

Первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) будет с высотностью в 25 этажей, второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Это озвучено в ходе публичных слушаний, которые состоялись 29 января в администрации Свердловского района Перми.

Напомним, второй участок стал предметом дискуссии на одном из заседаний городской комиссии по землепользованию и застройке.

Компания запланировала внутри участка строительство 17-этажного дома, что и было озвучено на заседании, хотя на презентации на комиссии указанная высотность составляла 14 этажей. Этот факт вызвал возмущение первого заместителя главы горадминистрации Виктора Агеева и министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николая Гончарова (подробнее о самом проекте компании и дискуссии на этот счёт читайте в материале по ссылке).

В итоге на публичных слушаниях объявлено, что компания остановилась на высотности в 14 этажей для всего участка.