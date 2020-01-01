Елена Лодыгина

Елена Лодыгина

журналист

Администрация Перми отозвала поправки в бюджет на закупку оборудования для школы в Красных Казармах

Ранее планировалось выделить на это 69 млн руб.

Поделиться
школа жк арсенал

  Администрация Перми

Пермская администрация отозвала поправки, касающиеся выделения 69 млн руб. на приобретение оборудования для школы «Точка» в микрорайоне Красные Казармы. Об этом на заседании думского комитета по бюджету и налогам заявила замглавы Перми Людмила Гаджиева.

«В настоящий момент решение об аренде пока не принято. И мы не можем принять решение о выделении средств на закупку оборудования, поэтому вынуждены эту поправку отозвать. В дальнейшем, пока не завершены судебные процессы, принимать эти поправки смысла нет», — прокомментировала Гаджиева.

Как сообщил источник «Нового компаньона» из администрации Перми, отзыв поправок фактически означает отказ администрации от аренды здания школы.

Напомним, ранее комитет по социальной политике обсудил поправки к проекту изменений в решение Пермской городской думы №303 от 17 декабря 2019 года, предусматривающие приобретение оборудования и мебели для нового корпуса школы «Точка». В частности, администрация предложила изменить форму бюджетных расходов с капитальных вложений на субсидии на иные цели, чтобы в будущем городская администрация могла арендовать школу на определённых условиях.

Как заявил тогда заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов, в администрацию поступило предложение от собственника школы — ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» — арендовать здание школы за 1 руб. в месяц.

Отметим, в 2018 году краевые власти и ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» заключили допсоглашение о строительстве школы в микрорайоне Красные Казармы и последующей безвозмездной передаче здания муниципалитету. Однако застройщик, построив школу, отказался её передавать, объясняя это отказом горадминистрации согласовывать изменения параметров для строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал». В конце ноября администрация Перми обратилась в суд и потребовала признать действия застройщика незаконными. Компания также обратилась с иском к горадминистрации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться