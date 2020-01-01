Елена Лодыгина журналист Администрация Перми отозвала поправки в бюджет на закупку оборудования для школы в Красных Казармах Ранее планировалось выделить на это 69 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермская администрация отозвала поправки, касающиеся выделения 69 млн руб. на приобретение оборудования для школы «Точка» в микрорайоне Красные Казармы. Об этом на заседании думского комитета по бюджету и налогам заявила замглавы Перми Людмила Гаджиева.

«В настоящий момент решение об аренде пока не принято. И мы не можем принять решение о выделении средств на закупку оборудования, поэтому вынуждены эту поправку отозвать. В дальнейшем, пока не завершены судебные процессы, принимать эти поправки смысла нет», — прокомментировала Гаджиева.

Как сообщил источник «Нового компаньона» из администрации Перми, отзыв поправок фактически означает отказ администрации от аренды здания школы.

Напомним, ранее комитет по социальной политике обсудил поправки к проекту изменений в решение Пермской городской думы №303 от 17 декабря 2019 года, предусматривающие приобретение оборудования и мебели для нового корпуса школы «Точка». В частности, администрация предложила изменить форму бюджетных расходов с капитальных вложений на субсидии на иные цели, чтобы в будущем городская администрация могла арендовать школу на определённых условиях.

Как заявил тогда заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов, в администрацию поступило предложение от собственника школы — ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» — арендовать здание школы за 1 руб. в месяц.

Отметим, в 2018 году краевые власти и ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» заключили допсоглашение о строительстве школы в микрорайоне Красные Казармы и последующей безвозмездной передаче здания муниципалитету. Однако застройщик, построив школу, отказался её передавать, объясняя это отказом горадминистрации согласовывать изменения параметров для строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал». В конце ноября администрация Перми обратилась в суд и потребовала признать действия застройщика незаконными. Компания также обратилась с иском к горадминистрации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.