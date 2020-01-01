Депутаты рекомендовали выделить 69 млн руб. на приобретение оборудования для школы в ЖК «Арсенал»

Пермская мэрия внесла в гордуму проект изменений в решение №303 от 17 декабря 2019 года, который предусматривает приобретение оборудования и мебели для нового корпуса школы «Точка» в микрорайоне Красные Казармы. В частности, администрация предлагает изменить форму бюджетных расходов с капитальных вложений на субсидии на иные цели. Такие изменения необходимы в связи с тем, что администрация планирует заключить договор аренды школы, построенной ООО СМУ-3 «Сатурн-Р». Всего на закупку оборудования и мебели будет выделено 69 млн руб. Об этом на заседании комитета по социальной политике Пермской гордумы сообщила замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева.



По словам и. о. начальника департамента образования Перми Ольги Ершовой, приобретение оборудования будет проводиться не раньше срока передачи права владения или заключения договора аренды школы.

«На самом деле это очень простой проект решения, когда мы разрешаем администрации тратить деньги не только при условии передачи здания в собственность, но и в случае сдачи в аренду. Ситуация достаточно сложная и тяжёлая, когда построили школу, администрация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию, но школа не открылась. Понятно, что были проблемы с собственником, но, тем не менее, администрация предлагает следующий выход, тем более к нам поступило предложение от собственника, получить здание в аренду за один рубль. И администрация сейчас готовит проект решения, вступает в переговоры, чтобы получить здание на срок на пять лет с определёнными условиями, которые гарантируют, что школа будет у нас во владении, и только с такой позицией разрешить администрации согласовать данный проект решения», — пояснил заместитель председателя Пермской гордумы Алексей Грибанов.