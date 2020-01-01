Елена Лодыгинажурналист
Депутаты рекомендовали выделить 69 млн руб. на приобретение оборудования для школы в ЖК «Арсенал»
Пермская мэрия рассматривает возможность арендовать школу в Красных Казармах
Пермская мэрия внесла в гордуму проект изменений в решение №303 от 17 декабря 2019 года, который предусматривает приобретение оборудования и мебели для нового корпуса школы «Точка» в микрорайоне Красные Казармы. В частности, администрация предлагает изменить форму бюджетных расходов с капитальных вложений на субсидии на иные цели. Такие изменения необходимы в связи с тем, что администрация планирует заключить договор аренды школы, построенной ООО СМУ-3 «Сатурн-Р». Всего на закупку оборудования и мебели будет выделено 69 млн руб. Об этом на заседании комитета по социальной политике Пермской гордумы сообщила замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева.
По словам и. о. начальника департамента образования Перми Ольги Ершовой, приобретение оборудования будет проводиться не раньше срока передачи права владения или заключения договора аренды школы.
«На самом деле это очень простой проект решения, когда мы разрешаем администрации тратить деньги не только при условии передачи здания в собственность, но и в случае сдачи в аренду. Ситуация достаточно сложная и тяжёлая, когда построили школу, администрация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию, но школа не открылась. Понятно, что были проблемы с собственником, но, тем не менее, администрация предлагает следующий выход, тем более к нам поступило предложение от собственника, получить здание в аренду за один рубль. И администрация сейчас готовит проект решения, вступает в переговоры, чтобы получить здание на срок на пять лет с определёнными условиями, которые гарантируют, что школа будет у нас во владении, и только с такой позицией разрешить администрации согласовать данный проект решения», — пояснил заместитель председателя Пермской гордумы Алексей Грибанов.
По его словам, переговоры с экспертами об изменении расходной части бюджета и возможности заключения договора аренды шли до 8 декабря.
«Но на каком этапе сейчас идут судебные тяжбы? И не получится ли так, что муниципальные деньги мы выделим на чужой объект?» — спросил депутат гордумы Илья Лисняк.
На что Алексей Грибанов ответил, что действительно, суды идут, приняты два исковых заявления. Но решения по каждому из них в этом году уже не будет. Сам судебный процесс может затянуться на один год или полтора года, при этом нет никакой гарантии, что он будет выигран.
«С моей точки зрения, аренда — это хороший выход из положения, когда мы получаем школу. Но должно быть решение собственника о том, что они согласуют сделку передачи в аренду за один рубль на определенных, жёстких условиях, без изменения стоимости аренды, а требования договора будут исполнены, чтобы мы могли запустить учебный процесс как можно раньше», — пояснил Алексей Грибанов.
Депутат Пермской гордумы Александр Буторин поинтересовался, велись ли консультации с экспертами по данному вопросу, насколько это правомерно.
«Насколько я знаю, в последнее время переговоров с собственником не было, так как мы зашли в судебные разбирательства», — ответила Людмила Гаджиева.
По словам Алексея Грибанова, есть официальное письмо от собственника с предложением аренды здания за один рубль. «Собственнику сейчас крайне невыгодно отапливать и охранять здание. И чем быстрее туда зайдет школа, тем меньше будет затрат. Он же бизнесмен, и ему выгоднее её сдать. А дальше в судебном порядке смотреть, что делать дальше», — прокомментировал Алексей Грибанов.
По словам депутата Пермской гордумы Павла Фадеева, при заключении договора аренды необходимо в первую очередь думать о безопасности школьников, так как будет создана такая ситуация, когда у здания будет один собственник, а окажется оно в аренде у муниципалитета. Фадеев предложил получить на договор аренды здания заключение прокуратуры, чтобы подстраховаться на случай возникновения негативных последствий.
«Риски есть всегда, но мы надеемся на лучшее», — заявил Алексей Грибанов.
Напомним, ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» и краевые власти подписали допсоглашение, по которому застройщик взял на себя обязательства по строительству школы, в апреле 2018 года. Впоследствии компания должна была безвозмездно передать школу муниципалитету. Но этого не произошло, так как застройщик остался недоволен тем, что власти не одобряют изменения для строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал». В итоге новая школа хоть и построена, но не открылась. После этого пермская администрация обратилась с иском в суд с требованием передать школу муниципалитету. Компания тоже вышла с иском в суд и потребовала признать допсоглашение недействительным.
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