Елена Лодыгина журналист Администрация Перми может инициировать штрафы в отношении «Сатурн-Р» из-за неубранных дорог в Красных Казармах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Замглавы Перми Анатолий Дашкевич на заседании комитета гордумы по бюджету и налогам 10 декабря заявил, что городская администрация готова инициировать наложение штрафов за ненадлежащее состояние дорог в микрорайоне Красные Казармы, если с них не будет вывозиться снег.

«Мы сможем заставить его [Александра Репина, владельца холдинга «Сатурн-Р», который застраивает территорию] содержать дороги. Так, ГИБДД может накладывать штрафы на улично-дорожной сети, и нет проблем с тем, чтобы я не позвал туда сотрудников ГИБДД, не провёл обследования и не оштрафовал «Сатурн-Р». Поэтому рычаги, чтобы заставить содержать дороги, есть, и мы будем их применять», — пояснил Анатолий Дашкевич.

Напомним, ранее мэрия не стала выделять средства на содержание межквартальных проездов в микрорайоне Красные Казармы из-за того, что они не были приняты на баланс муниципалитета. Как пояснил тогда Анатолий Дашкевич, произошло это потому, что застройщик ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» не выполнил все свои обязательства перед жителями и не достроил всю дорожную сеть и не оформил участки как дороги. По его словам, проезды на территории ЖК «Арсенал» не соответствуют нормативным требованиям.

ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», не согласное с такой позицией пермской администрации, в конце ноября обратилось в суд.

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