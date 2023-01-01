Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию пермского Дворца молодёжи Открытие должно состояться 1 сентября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания Дворца молодёжи по ул. Петропавловской, 185 в Перми.

В ходе реконструкции у Дворца молодёжи обновлен фасад, увеличена площадь с 6 до порядка 10 тыс. кв. м. Это получилось за счёт возведения пристройки, где планируется разместить театр «Балет Евгения Панфилова».

Отметим, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уделял пристальное внимание реконструкции этого ДК.

Генеральный директор Дворца молодёжи Екатерина Бокова сообщила, что все помещения Дворца можно использовать для разных целей: «Репетиций, выступлений, проведения деловых встреч. Здесь можно заниматься танцами, вокалом — у нас появилась профессиональная студия звукозаписи. Все эти возможности доступны абсолютно для всей молодёжи».

По данным руководства Дворца, открытие ДК планируется на 1 сентября. В начале сентября здесь запланировано первое мероприятие — Всероссийский съезд рабочей молодёжи.

Руководство Дворца также отметило, что обновленное здание станет базой для размещения команд-участников чемпионата КВН Прикамья, местного и первичного отделений Российского движения детей и молодёжи, Городского совета старшеклассников, Координационного совета работающей молодёжи (СРМ), «Юнармии» и других молодёжных объединений.

Напомним, ранее были выявлены нарушения требований проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности. Подрядчику были выданы предписания, в настоящий момент они полностью исполнены, как результат — получено заключение о соответствии объекта всем нормам и проектной документации и разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

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