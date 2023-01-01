Максим Артамонов В Перми суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по национализации «Метафракса» Решение вступает в силу сразу Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала вернуть в пользу государства почти 100% акций «Метафракс Кемикалс». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Это решение вступает в силу немедленно.

Дело рассматривала судья Татьяна Морозова.

В конце июля Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс», надзорный орган также потребовал принять обеспечительные меры в виде ареста контрольного пакета акций «Метафракса». В начале сентября судебные приставы наложили арест на имущество предприятия.

В прокуратуре считают, что приватизация повлекла нарушение экономического суверенитета РФ, поскольку предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны.

В ходе заседания представитель предприятия заявил, что ответчик получил недостаточно времени, чтобы подготовиться к судебному спору, и просил отложить слушания. В частности, предприятие не смогло получить в Госархиве материалы, которые доказывали бы законность приватизации АО.

Однако представитель прокуратуры попросил суд отказать в ходатайстве, сославшись на то, что ответчик пытается затянуть судебный процесс.

«Метафракс» был приватизирован в 1990-е годы при участии криминальных группировок, сообщил на суде прокурор. Он пояснил, что из приговора Пермского областного суда 1997 года следует, что в приватизации предприятия были замешаны Дмитрий Рыболовлев и Сейфетдин Рустамов. Оба бизнесмена консолидировали в своих руках акции предприятия и получали сверхприбыли.

В итоге иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворён.

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