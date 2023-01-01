Максим Артамонов В Перми запустят ещё один автобусный маршрут до ЖК «Погода» Ранее жители неоднократно жаловались на проблемы с транспортом Поделиться Твитнуть

Электробус

kamaz.livejournal.com

На следующей неделе, с 27 октября, в Перми начнёт работу новый маршрут № 81 «Улица Сапфирная — Станция Пермь II». По задумке властей, он улучшит транспортную доступность центра города с ЖК «Погода», а также разгрузит автобусные маршруты, обслуживающие микрорайоны Костарево, Ива и Грибоедовский. Об этом сообщили в пресс-службе городского дептранса.

Сейчас чиновники начали отбор перевозчика для работы на этом маршруте.

Планируется, что из ЖК «Погода» будут ездить по улицам Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и улице Ленина до Перми II. После строительства остановочных пунктов его перенаправят на улицы Екатерининскую и Луначарского.

Городские власти утверждают, что на маршруте будут работать автобусы большого класса вместимости — электробусы, оборудованные стационарными валидаторами, медиапанелями, навигаторами, системой учёта пассажиропотока, а также климат-контролем.

Напомним, запустить новый маршрут чиновники решили после критики пермяков. Так, в начале сентября жители ЖК «Погода» рассказали, что от жилого комплекса до центра города ездит всего один автобусный маршрут — № 33. Он приезжает в микрорайон один раз в 15 минут по будням, а в выходные в два-три раза реже. По словам пермяков, эта ситуация создаёт большие очереди на остановке и давку в автобусах.

В 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электротранспорта. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб на закупку электробусов и зарядных станций. Всего в Пермь должны поступить 16 электробусов.

В связи с этим в сентябре 2023 года в Мотовилихинском районе Перми начались работы по обустройству площадки для отстоя и зарядки электробусов в ЖК «Погода». Площадка будет находиться у остановки «Улица Сапфирная». Здесь разместятся три ультрабыстрые зарядные станции. С их помощью можно будет восполнить заряд батареи электрического автобуса за 15-20 минут. По словам чиновников, запуск электробусов обеспечит быстрорастущий микрорайон дополнительным маршрутом с машинами большого класса.

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