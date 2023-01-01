Максим Артамонов
В пермском ЖК «Погода» начали строить инфраструктуру для электробусов
Здесь разместятся три ультрабыстрых зарядных станции
В Мотовилихинском районе Перми начались работы по обустройству площадки для отстоя и зарядки электробусов в жилом комплексе «Погода». Площадка будет находиться остановки «Улица Сапфирная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.
Здесь разместятся три ультрабыстрых зарядных станции. С их помощью которых можно будет восполнить заряд батареи электрического автобуса за 15-20 минут.
По словам чиновником, запуск электробусов обеспечит быстрорастущий микрорайон дополнительным маршрутом с машинами большого класса.
Подрядчик должен оградить территорию на время проведения работ. Жителей микрорайона просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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