Максим Артамонов В пермском ЖК «Погода» начали строить инфраструктуру для электробусов Здесь разместятся три ультрабыстрых зарядных станции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми начались работы по обустройству площадки для отстоя и зарядки электробусов в жилом комплексе «Погода». Площадка будет находиться остановки «Улица Сапфирная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Здесь разместятся три ультрабыстрых зарядных станции. С их помощью которых можно будет восполнить заряд батареи электрического автобуса за 15-20 минут.

По словам чиновником, запуск электробусов обеспечит быстрорастущий микрорайон дополнительным маршрутом с машинами большого класса.

Подрядчик должен оградить территорию на время проведения работ. Жителей микрорайона просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, на прошлой неделе жители ЖК «Погода» рассказали о том, что от жилого комплекса до центра города ездит всего один автобусный маршрут — № 33. Он приезжает в микрорайон один раз в 15 минут по будням, а в выходные в два-три раза реже.

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