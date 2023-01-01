Максим Артамонов Жители нового микрорайона Перми пожаловались на переполненные автобусы До нового ЖК ходит всего один маршрут один раз в 15 минут Поделиться Твитнуть

Жители ЖК «Погода», который находится в Мотовилихинском районе Перми, рассказали о том, что от жилого комплекса до центра города ездит всего один автобусный маршрут — №33. Он приезжает в новым микрорайон один раз в 15 минут по будним дня, а в выходные в два-три раза реже. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на информацию, опубликованную жителями в соцсети ВКонтакте.

Как рассказал один из жителей «Погоды», с утра, с остановки «Сапфирная», по будням автобус отъезжает уже полный. «Та же история по вечерам: в сторону «Погоды» в крошечный автобус невозможно залезть».

Ещё одна жалоба касалась поведения водителя автобуса, который, по словам автора сообщения, 31 августа «повёл себя грубо», когда все пассажиры пытались вместиться в автобус. Один из пассажиров оказался зажатым в дверях.

Как пояснили изданию в городском дептрансе, сейчас движение автобусов в ЖК «Погода» организовано по временной схеме автобусами малого и среднего класса, потому что улично-дорожная сеть микрорайона пока не приспособлена для движения автобусов большого класса.





В этом году чиновники пообещали запустить новый маршрут — №81 («Улица Сапфирная — Станция Пермь II»). Планируется, что на маршруте будут работать электробусы большого класса, Это снимет нагрузку с других маршрутов в микрорайоне Ива.

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