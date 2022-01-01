Валерий Мазанов Докоронавирусные хлопоты Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2019 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Из дня сегодняшнего понимаешь, что это был последний год прошлой — спокойной и размеренной — жизни. Неурядицы и трудности той поры сейчас воспринимаются с грустным умилением: то были просто приятные хлопоты. В декабре 2019 года в далёком китайском городе Ухань неважно себя почувствовал один из посетителей местного рынка, и его покашливания возвестили приближение новой эпохи коронавируса. Но мы этого тогда не знали и с упоением обсуждали новые проекты и активизировали подготовку к 300-летию Перми.

В начале года губернатор Максим Решетников внёс в краевой парламент поправки в бюджет на 2019—2021 годы. Прежде всего они касаются выделения денег на расширение дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300», выкуп территории бывшего Товарного двора с последующим строительством нового ТПУ и комплекса «Пермь-Сити», проектирование Северного автомобильного обхода, капремонт домов с износом выше 70% и других инициатив. Всего поправки «стоят» бюджету 4,4 млрд руб. дополнительных расходов.

Также в числе поправок к бюджету — затраты на снос строений, расположенных в коридоре проектируемой дороги на ул. Строителей, на изъятие земельных участков и объектов недвижимости для расширения дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300», финансирование ряда крупных объектов дорожного строительства: например, проектирование Северного обхода Перми.

Кое-что из этого даже стало получаться.

Стратегическая дорога

В числе таких успешных проектов — реконструкция и расширение ул. Строителей. Не без проблем, но дорога строится, и объективно она стала одним из самых амбициозных дорожных проектов края последнего десятилетия. После завершения работ — а в том, что это произойдёт, сомнений всё меньше, — эта вполне рядовая когда-то улица станет одной из главных городских магистралей, которая соединит Красавинский мост с ул. Стахановской. На какое-то время обновлённая ул. Строителей должна заменить собой третий автомобильный мост через Каму, перспективы появления которого пока находятся за горизонтом ближайших лет.

Уже на первом этапе реконструкции появились сложности. Среди них — судебные процессы вокруг некоторых объектов, которые требуется снести, огромное количество подземных коммуникаций (10 км сетей электроснабжения, 14 км сетей связи, сети тепло- и водоснабжения), которые необходимо убрать, не создав проблем жителям, демонтаж существующих металлоконструкций в непосредственной близости от трамвайного депо и другие.

Тем не менее стройка десятилетия началась и продолжается по сей день.

Новая транспортная модель в Перми

В мае 2019 года, по сути, началась активная фаза «транспортной реформы» — новой модели пассажирских перевозок в Перми. Пилотный проект рассчитан на период с 1 мая 2019 года по 31 января 2020 года. Согласно новой модели, администрация города оплачивает перевозчикам транспортную работу, при этом выручка от оплаты проезда поступает в бюджет. Это позволит устранить проблему «гонки» между водителями в борьбе за пассажира и выручку. Предполагается, что это приведёт к повышению безопасности перевозок.

Начинают внедряться бесплатные пересадки и безналичная оплата проезда, обсуждается оптимизация маршрутной сети.

Так отрасль общественного транспорта встала на путь, полный трудностей и «неожиданных» сюрпризов. Среди них — бюджетная «дыра» под 2 млрд ежегодно, волны народного гнева по поводу неудобства новых маршрутов и повышения цен, вылившиеся даже в митинги протеста. Ошибки, допущенные при проведении реформы, стоили кресла заместителю главы администрации Перми Людмиле Гаджиевой. Но есть и «пряники», главные из которых — множество новеньких, с иголочки, автобусов и трамваев, широкое тарифное меню и относительно пунктуальный график движения городского транспорта.

Впрочем, момент, когда можно будет констатировать, что реформа полностью свершилась и, более того, удалась, до сих пор не наступил.

Депутатский криминал

В 2019 году наступила чёрная полоса сразу для нескольких депутатов краевого парламента.

В мае Ленинский суд Перми приговорил экс-депутата Законодательного собрания и бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Владимир Нелюбин обвинялся в хищении у банка около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка. Бизнесмен своей вины не признал, приговор был обжалован, но безрезультатно.

В июне бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского и депутата краевого заксобрания Егора Заворохина приговорили к семи годам лишения свободы. Суд установил факты хищения средств завода в размере 143 млн руб. в период 2011—2012 годов. Апелляция Заворохина, рассмотренная краевым судом в конце августа, также успеха не имела.

Наконец, самое странное дело началось с нападения на краевого депутата от Соликамска Илью Кузьмина, которое якобы случилось вечером 24 февраля. Парламентарий выложил на свою страницу в соцсети фотографию, на которой видно простреленный дробью капюшон куртки. Вскоре по подозрению был задержан нигде не работающий, ранее судимый 30-летний житель Соликамска Эдуард Мельников. Однако вскоре следствие пошло по иному пути: задержали уже самого Кузьмина и предъявили ему обвинение в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. По версии СКР, Илья Кузьмин сымитировал покушение на самого себя с помощью соучастника, Эдуарда Мельникова.

Весь год шло обсуждение этого необычного случая, сам Кузьмин находился в СИЗО. Приговор — три года в колонии общего режима — ему вынесли в феврале 2020 года. Бывший депутат добился смягчения приговора, отсидел половину срока и стал добиваться полной отмены приговора.

Тем временем жители Соликамска выбрали себе нового депутата. По совпадению его фамилия тоже Кузьмин. Но имя — Павел. В ходе кампании самым распространённым вопросом избирателей к нему был такой: «А вы не родственники с Ильёй Кузьминым?»

Оказалось, нет.

Мы про взрывы, про пожары

31 июля в результате взрыва на Пермском пороховом заводе пятеро работников получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Такова уж, видимо, специфика производства на ФКП «Пермский пороховой завод», что там регулярно что-то взрывается. В текущем году, например, 1 мая на заводе случился пожар, который унёс жизни трёх человек. Затем взрыв прогремел 22 октября. Снова трое погибших и несколько пострадавших.

Пермский пороховой — одно из крупнейших российских оборонных предприятий. Он производит заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, системам ближнего боя для выстрелов из танков и самоходных установок, порох для стрелкового оружия.

В сентябре 2022 года завод объявил о расширении штата на 350 человек в связи с большим ростом производственного заказа.

Закрытие железнодорожной ветки Пермь II — Пермь I

В декабре краевой минтранс выпустил приказ о закрытии железнодорожной ветки Горнозаводского направления на участке Пермь II — Пермь I. Заявлено, что после закрытия ветки электрички, курсирующие в Горнозаводском направлении, будут отправляться от станции Пермь I.

По данным АО «Пермская пригородная компания», пассажиропоток на электричках вдоль Камы составлял 2,5 тыс. человек в день. Все эти люди нашли решение о закрытии движения по ветке, мягко говоря, спорным. И хотя провластные «эксперты» стали наперебой рассказывать, что «вывод из эксплуатации железной дороги позволит вдохнуть жизнь в застывшую территорию города», пассажиров это не убедило. Началась затяжная борьба пермяков за восстановление движения на этом перегоне.

Завершилась она тем, что власти, уже во время работы следующего губернатора Дмитрия Махонина, решили восстановить железнодорожное движение между этими станциями. Более того, развитие движения электричек вылилось в большой проект наземного метро, связавший множество микрорайонов правобережной и левобережной частей города и ряд пригородов Перми.

Трагические потери

В 2019 году ИД «Компаньон» потерял сразу двух своих коллег и замечательных друзей. После тяжёлой болезни умер писатель Вячеслав Запольских, который много лет сотрудничал с изданиями «Компаньона». А в результате наезда автобуса на перекрёстке улиц Сибирской и Пушкина трагически погиб известный пермский фотограф Сергей Глорио, с которым «Компаньон» также связывало многолетнее сотрудничество.

Проектов громадьё

Под занавес года губернатор Пермского края Максим Решетников буквально вывалил, как из рога изобилия, целый список впечатляющих мегапроектов будущего. Глава региона рассказал о возможностях реновации территории Центрального рынка. Презентовал концепцию аквапарка в Закамске на лесном участке ул. Калинина, что в Кировском районе Перми: проект предполагал строительство здания площадью 50 тыс. кв. м с гостиницей. Показал промежуточный проект железнодорожного вокзала Пермь II стоимостью примерно 3 млрд руб.

Кроме того, губернатор с оптимизмом заявил, что не исключает прихода в Пермь IKEA, сообщив о готовности «найти земельные участки для этого, поменять зонирование». Назвал ситуацию с проблемным участком трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, где много лет из-за спора дорожников и нефтяников не заканчивается ремонт, «позором для всей системы власти» и сказал, что «в 2020 году ситуацию додавим».

Сегодня трудно сказать, знал ли в тот момент Максим Решетников о том, что в должности губернатора Пермского края ему осталось работать менее двух месяцев. Зато легко сказать про все заявленные в конце 2019 года планы. На Центральном рынке всё по-прежнему. Аквапарка нет, нового вокзала нет, про IKEA и говорить нечего. Окончание работ на «спорном» участке дороги Р-242 планируется на 2023 год.

Что обсуждалось больше всего?

Культурная общественность Прикамья была потрясена заявлением, которое в июне опубликовал художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис. Он написал заявление об уходе, попросив освободить его от занимаемой должности с 21 августа. Говоря о причинах своего решения, худрук театра указал на администрацию Пермского края, заявив, что «без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашёл бы силы принять решение покинуть свой рай».

Впрочем, ушёл Курентзис «не весь». Знаменитый дирижёр согласился остаться художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля. И хотя условия его работы на фестивале руководству края и театра пришлось обсуждать несколько месяцев, а новые проекты маэстро вышли далеко за пределы Пермского края, Теодор Курентзис остался художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля.

Православная и шибко нравственная общественность, конечно, не могла пройти мимо очередного ряда рекламных граблей. Рекламный плакат одного из кафе призывал отведать «божественную шаурму», при этом эксплуатируя безотказные эротические приёмы в слегка религиозной тематике. Естественно, представители церкви глубоко возмутились, определили появление такой рекламы как «форменное безобразие» и обещали подать заявление в полицию, так как на рекламу «в Пермскую епархию поступают жалобы людей».

Вообще, после мощного кейса с «запрещением», обращениями в суд и прочими анафемами в адрес книг и фильмов о Гарри Поттере со стороны целого ряда конфессий не удаётся отделаться от мысли, что рекламщики и маркетологи все эти «возмущения» тупо закладывают в бюджет. Узнаваемость любого бренда после этого взлетает, как на ракете-носителе, и даже в провинциальной Перми история с рекламой Sisley могла бы многому научить поборников нравственности. Но вот поди ж ты — нет. Конечно же, ехидная журналистская и рекламная общественность всласть выспалась на этой теме, чему владелица кафе (ранее работавшая, к слову, маркетологом) наверняка была несказанно рада.

Тем временем широкой общественности было не до этой возни. В 2019 году вновь обострилась проблема бродячих собак. В октябре были найдены останки и фрагменты одежды 87-летней жительницы Перми, которую буквально загрызли и съели бродячие псы. А в конце ноября свора собак набросилась на катающегося с горки семилетнего ребёнка. Один из прохожих отогнал собак и вызвал скорую помощь, но ребёнка сильно искусали: он попал в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Только за ноябрь 2019 года в пермскую скорую помощь поступило 27 вызовов от укушенных собаками. Из них семь — дети до 14 лет. По подсчётам экологов, по Перми на тот момент бродило порядка 4300 бездомных собак. Два работающих муниципальных приюта рассчитаны при этом на содержание менее 1 тыс. особей.

Конечно, как всегда в таких случаях, начались всяческие уголовные обвинения, отставки, громкие заявления чиновников. Дело-то для Перми привычное. Но, возможно, всё-таки были приняты и какие-то осмысленные меры. Потому что, хотя и сегодня на улицах Перми собак бродит как собак нерезаных, новостей об их нападениях стало всё же меньше.

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