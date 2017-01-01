«Красивые, как в Перми»

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Краевые власти на прошлой неделе наконец-то представили проект новой транспортной модели межмуниципальных пассажирских перевозок. Реализация первого этапа проекта начнётся уже летом 2020 года. В него войдут пять маршрутов Пермской агломерации, для которых край закупит новые автобусы, и семь социальных маршрутов. Кроме того, власти решили выделить деньги для оснащения Wi-Fi и туалетами нескольких автовокзалов края.

Фото: Администрация Перми

Красно-белые с медведем

Одной из проблем, которую должен решить проект новой транспортной модели, является возраст общественного транспорта. По данным краевого минтранса, сейчас средний возраст автобусов составляет 22 года. В новых контрактах с перевозчиками будет прописано, что автобус должен быть не старше 10 лет. Кроме того, транспортные средства должны быть оснащены кондиционерами, отопителями, оборудованием для безналичной оплаты проезда, системой видеонаблюдения, аудио- и видеоинформаторами. Экологический класс транспортных средств должен соответствовать стандарту «Евро-5». Более того, как рассказал на заседании правительства 9 октября глава минтранса Николай Уханов, все автобусы должны будут иметь один дизайн — красно-белое оформление с медведем.

В следующем году за счёт средств краевого бюджета будет закуплено 54 новых автобуса, которые могут направить на пилотные маршруты Пермской агломерации: Пермь (автовокзал) — Кондратово, Кондратово — Нефтяник, Пермь (АС Южная) — Горный, Пермь (автовокзал) — Краснокамск (Конец-Бор) и Пермь (автовокзал) — Краснокамск. «Где-то в апреле 2020 года мы должны будем получить эти автобусы. Мы либо будем создавать государственное предприятие, которое будет заниматься эксплуатацией этих автобусов, либо отдадим их муниципальному предприятию, которое уже существует в Перми. Новые автобусы будут пригородными, со стоячими местами, и такими же красно-белыми, красивыми, как в Перми», — сообщил министр.

На границе с минздравом

Новая транспортная модель также интересна тем, что край впервые решил соединить тему пассажироперевозок общественным транспортом с маршрутизацией в сфере здравоохранения. С июля 2020 года в регионе начнут работу семь межмуниципальных социальных маршрутов, которые должны обеспечить доступ населения в учреждения здравоохранения. Это Кунгур — Октябрьский, Кунгур — Уинское, Кунгур — Суксун, Кунгур — Ашап (через Орду), Губаха — Гремячинск, Чернушка — Оса, Барда — Оса.

Во время обсуждения темы межмуниципальных маршрутов губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что нужно также проработать вопрос межрегиональных перевозок. «У нас ряд территорий края имеют устойчивые связи с соседними регионами. Это наши южные территории, посёлок Октябрьский, который находится рядом с городом Красноуфимском Свердловской области. И возможно, людям из Октябрьского для получения медицинских услуг будет проще ездить не в Кунгур, а в тот же Красноуфимск», — заявил губернатор и поручил краевому мин­здраву посмотреть, где оправдана идея возить пациентов из приграничных территорий Прикамья в соседние регионы.

«Если ездить в Красноуфимск действительно окажется проще, то давайте выйдем на переговоры со Свердловской областью и будем оплачивать им медицинскую помощь, оказанную жителям Октябрьского округа. Думаю, что договориться с нашими соседями мы сможем», — отметил глава Прикамья. По его словам, такой же вариант решения проблемы доступности учреждений здравоохранения ранее обсуждали и с главой Башкирии.

Чай, кофе, интернет

Параллельно с внедрением новой маршрутной сети край намерен развивать и транспортную инфраструктуру. За три года планируется привести в нормативное состояние 14 автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов. На эти цели в проекте бюджета на 2020—2022 годы предусмотрено ежегодно по 50 млн руб. «Когда мы анализировали, какая инфраструктура нужна на первом этапе внедрения новой транспортной модели, обнаружили, что в ряде райцентров вообще отсутствуют автовокзалы или кассовые пункты», — отметил Николай Уханов.

По его словам, основное требование к автовокзалам и кассовым пунктам — наличие зала ожидания, туалетов, Wi-Fi, розеток для зарядки электронных устройств и объекта розничной торговли, где можно выпить чай. Такие павильоны, например, планируется разместить в Ныробе, Чердыни, Гайнах, Кизеле, Горнозаводске, Гремячинске, Берёзовке, Мысах, Очёре и Большой Соснове. «Сейчас мы проводим работу по дальнейшему анализу транспортной инфраструктуры исходя из численности пассажиропотока и в соответствии с выводами будем планировать строительство новых автовокзалов и кассовых пунктов», — сообщил министр транспорта.

Максим Решетников добавил, что также надо предусмотреть развитие транспортной инфраструктуры в уже существующих транспортных хабах. Николай Уханов пояснил, что в Березниках, к примеру, уже запланировано строительство нового автовокзала. «Старый вокзал вообще находится в зоне провала. Мы туда съездили, посмотрели и вместе с администрацией Березников выбрали новое место. Проект есть. И я думаю, что в 2020 году там появится новый вокзальный комплекс», — сказал глава минтранса.

«Закупать новые автобусы не так просто»

Михаил Якимов, доктор технических наук, профессор кафедры организации и безопасности движения Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета:

— Честно говоря, я бы на месте краевого правительства покупал автобусы не для того, чтобы ежедневно отправлять их на уже действующие маршруты, а для того, чтобы, когда случаются какие-то сбои, проводятся праздники или мероприятия, закрывать ими дыры и бреши, которые возникают и которые тяжело прогнозировать. Я бы вообще эти 50 автобусов постарался не пускать на общий рынок и не стал бы отправлять их участвовать в распределении маршрутов. Это нужно, чтобы перевозчики знали, что они работают на абсолютно конкурентном рынке и регион не делает никаких преференций какому-либо из перевозчиков.

Однако закупать новые автобусы не так просто, так как заводы имеют графики поставок на полгода вперёд. Наши автобусы, которые не попадают под требования городских и межмуниципальных контрактов, едут работать в Челябинск. И подобное движение общественного транспорта происходит постоянно, так как везде есть автобусы, которые попадают под требования в одних муниципалитетах или регионах и не попадают в других.

Я считаю, что новые требования к подвижному составу на мелких перевозчиков не повлияют. Мы же не разыгрываем целые пачки маршрутов, как это делают в Москве. Я думаю, что каждый, даже самый маленький, перевозчик сможет принять участие в торгах и получить контракт.

Федеральные нормы рекомендуют закладывать большие суммы в начальные цены контрактов. Но краевое правительство считает, что цены должны быть меньше, чтобы сэкономить бюджетные деньги в случае массового сговора перевозчиков на торгах. Я думаю, что никаких рисков сговора не будет. Чем более открыт рынок, тем лучше. Перевозчики заинтересованы в новых конкурсах и уже закупают технику в других регионах.

Отмечу, что край впервые решил соединить тему пассажироперевозок общественным транспортом с маршрутизацией в сфере здравоохранения. Во время разработки новой транспортной модели случайно вспомнили, что были какие-то вопросы к координации министерства транспорта и министерства здравоохранения как раз по реализации трёхступенчатой системы оказания медицинских услуг. Минтранс попросил разработчиков транспортной схемы добавить маршруты, которые нужны населению для получения услуг в медучреждениях второго уровня, и сделать стыковку расписания, чтобы люди могли попасть в больницу на утренний приём. Считаю, что это была важная и интересная работа. Потом, может быть, к этому добавится маршрутизация для получения услуг образования, МФЦ и т. д. Если получилось со здравоохранением, то почему бы не сделать это и в других сферах.