Дмитрий Енцов журналист Презентована концепция аквапарка в Закамске Власти выберут между Закамском и Ивой Поделиться Поделиться Твитнуть

Предварительная концепция аквапарка. Изображение предоставлено министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

На внеочередном заседании комитета по экономике Законодательного собрания Пермского края презентована предварительная концепция аквапарка. Его точное место расположения пока не определено, но власти склоняются к варианту его размещения в Кировском районе Перми, на ул. Калинина.

Предполагается, что аквапарк будет построен рядом с будущей краевой инфекционной больницей, которая «переедет» из центра Перми в 2022 году на лесной участок на ул. Калинина (где раньше размещалась военная часть).

Несмотря на то, что вариант с Закамском на данный момент является приоритетным, власти также рассматривают возможность строительства аквапарка в микрорайоне Ива.

По словам министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николая Гончарова, для размещения комплекса аквапарка нужна площадь порядка 10 га. Помимо площади важны и градостроительный контекст площадки и её доступность.

Отметим, что за последние несколько лет назывались разные места возможного расположения аквапарка: помимо вышеперечисленных, это два участка в Камской долине (около Коммунального моста или рядом с ТЦ «СпешиLove»).