Новую транспортную модель в Перми полноценно внедрят в 2020 году

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В администрации Перми состоялся консультативный совет по вопросам организации транспортного обслуживания. На заседании были представлены этапы реализации пилотного проекта новой транспортной модели,сообщает пресс-служба городской администрации.

В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, начальник департамента дорог и транспорта Роман Залесинский, начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин, представители ГИБДД, управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, Торгово-промышленной палаты Пермского края, научного сообщества, депутаты гордумы, перевозчики.

Внедрение пилотного проекта запланировано с 1 мая этого года по 31 января 2020 года. В этот период на десять маршрутов будут заключены новые контракты с перевозчиками. Согласно новой транспортной модели, администрация города будет оплачивать перевозчикам, выигравшим конкурсы, транспортную работу, при этом выручка от оплаты проезда будет поступать в бюджет. Это позволит устранить проблему «гонки» между водителями в «борьбе» за пассажира и выручку. Предполагается, что это приведёт к повышению безопасности перевозок.

При этом уже с мая между маршрутами, участвующими в пилоте, будут внедрены бесплатные пересадки и безналичная оплата проезда. У пассажиров появится возможность выбора способа оплаты проезда, а также экономии при совершении большого количества поездок.

Главными целями создания новой маршрутной сети станут повышение скорости передвижения пассажиров за счёт сокращения времени ожидания транспорта, организация движения маршрутов по «прямым» траекториям и организация транспортно-пересадочных узлов в местах наибольшего пассажиропотока. Также планируется расширение зон транспортного обслуживания, а именно включение в сеть новых районов и участков улично-дорожной сети. В проекте предусмотрено сокращение дублирования маршрутов и обеспечение равномерности загрузки транспорта. Обсуждение пройдёт во всех районах города. Сами изменения сети преимущественно произойдут в 2020 году.

Отдельное внимание планируется уделить обновлению муниципального парка. Так, планируется, что уже в апреле в МУП «Пермгорэлектротранс» будет поставлено 65 дизельных и 20 газовых автобусов, оснащенных системами кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, для информирования пассажиров в салонах будут оборудованы специальные мониторы. Напомним, в конкурсе на поставку автобусов победил производитель автобусов Volgabus. Во втором квартале этого года планируется объявить закупку порядка 30 новых трамвайных вагонов. Новый подвижной состав должен быть также низкопольным и оснащен современной техникой для комфортной поездки пассажира.

До 1 июня на рассмотрение гордумы планируется внесение проекта решения об утверждении тарифного меню. В настоящее время создана рабочая группа, которая разработает предложения по проекту. Разноплановое тарифное меню позволит ввести систему скидок для пассажиров, регулярно пользующихся общественным транспортом в Перми.

Будут упорядочены условия работы перевозчиков. Специально организованная служба контроля уже в этом году начнет проверять наличие и работоспособность технического оснащения в салонах транспортных средств: систем отопления и кондиционирования, аудиоинформаторов, видеорегистраторов, валидаторов, навигационного оборудования. Также отдельное внимание будет уделено обеспечению надлежащего качества перевозки по части исполнения расписания и поведения экипажа на линии.

Пилотный проект будет реализовываться в течение 2019 года. За этот период городская администрация обсудит с жителями, депутатами и перевозчиками всевозможные риски, возникающие в ходе работы. Таким образом, к полноценному внедрению новой транспортной модели в 2020 году будут учтены пожелания, предложения и обращения, связанные с транспортным обслуживанием.

Сейчас стартовала серия встреч с жителями районов города. Планируется, что в феврале-начале марта общественные обсуждения будут проведены во всех районах города. В начале февраля прошли уже две встречи с жителями Дзержинского и Индустриального районов по обсуждению новой маршрутной сети.