Год за триста Планы по подготовке к юбилею Перми подкрепляют финансами

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На прошлой неделе губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в краевой парламент два проекта поправок в бюджет на 2019—2021 годы. В частности, краевые власти предложили выделить деньги на расширение дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300», выкуп территории бывшего товарного двора с последующим строительством нового ТПУ и комплекса «Пермь-Сити», проектирование Северного автомобильного обхода, капремонт домов с износом выше 70% и ряд других инициатив. Если оба законопроекта примут, расходы бюджета вырастут на 4,4 млрд руб. Доходы при этом увеличатся всего на 1,3 млрд руб.

Так должен выглядеть товарный двор по задумке авторов проекта «Пермь — 300 лет на Каме» компании MLA+

В рамках пакета поправок в бюджет на содержание и снос объектов бывшего товарного двора и строений, расположенных в коридоре проектируемой дороги на ул. Строителей, предполагается выделить 31,1 млн руб. (27,1 млн руб. — в 2019 году, 4 млн руб. — в 2020 году). Эти деньги пойдут на уплату налога на имущество, арендные платежи за земельные участки, охрану и последующий снос 18 объектов недвижимого имущества. Демонтировать объекты собираются в 2019 году. Стоимость работ по сносу оценили в 5,9 млн руб.

На изъятие земельных участков и объектов недвижимости для расширения дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300» из краевого бюджета за два года планируется выделить 425,6 млн руб. В документах к законопроекту говорится, что оценочная стоимость изъятия составляет 567,5 млн руб., но остальные деньги поступят из бюджета города на условиях софинансирования.

По данным «Нового компаньона», речь идёт о торговых павильонах вдоль реконструируемого Комсомольского проспекта (в том числе на площади перед ЦУМом и в районе Комсомольской площади), на перекрёстке улиц Крисанова и Петропавловской, на ул. Ленина в районе Театра-Театра и ряде других объектов. В основном это коммерческая недвижимость.

В рамках поправок губернатор также предложил выделить деньги на несколько крупных объектов дорожного строительства. Например, власти собираются заложить дополнительное финансирование на проектирование Северного обхода Перми. Общая оценочная стоимость строительства составляет 18,8 млрд руб., а проектно-изыскательских работ — 819,6 млн руб. Часть суммы на разработку ПСД — 67 млн руб. — уже заложена в бюджете края на 2019 год. Авторы законопроекта предложили заложить в бюджет на 2020 год оставшиеся 752,6 млн руб. В финансово-экономическом обосновании говорится, что это позволит ускорить сроки разработки ПСД и раньше начать искать финансирование на строительство дороги из «некраевых» источников.

Ещё 635 млн руб. предлагается направить на изъятие земельных участков для реконструкции участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку и для расширения дорог центра Перми в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Строительно-монтажные работы на этом отрезке шоссе Космонавтов запланированы на 2020—2021 годы. Ориентировочная стоимость объекта — 1 млрд руб. Чтобы изъять участки, требуемые для строительства, на 2019 год с 2020 года перераспределят 200 млн руб.

Стоимость работ по сносу 18 зданий товарного двора оценили в 5,9 млн руб.

Дополнительное финансирование получат и уже строящиеся объекты. Например, 261,4 млн руб. будет направлено на работы по строительству обхода города Чусового. В финансово-экономическом обосновании сказано, что из-за корректировки проектной документации и необходимости укрепления оползневого склона сметная стоимость объекта увеличилась на 413,2 млн руб. Треть суммы — 151,8 млн руб. — возьмут из субсидии, выделенной краю в 2018 году на стратегические дорожные объекты из федерального бюджета, а остальные 261,4 млн руб. — из бюджета края. В пресс-службе минтранса «Новому компаньону» пояснили, что об оползневом склоне им стало известно ещё летом прошлого года. Все дополнительные работы будут выполняться в рамках проекта, и на сроках ввода объекта в эксплуатацию это никак не отра-

зится. Как и планировалось, он будет закончен в этом году.

Когда дом — не крепость

Так как в 2019 году правительство РФ возобновило финансирование региональных программ по ликвидации аварийного жилья, большую часть жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, в Прикамье расселят за счёт федерального бюджета. В связи с этим краевые власти решили перераспределить часть сэкономленных средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию региональной адресной программы, на ремонт домов с признаками ветхости и расселение отдалённых посёлков.

По словам гендиректора Фонда капитального ремонта Дмитрия Баранова, сейчас в программе капремонта находится около 300 домов, имеющих признаки ветхости (износ более 70%). В основном это дома с тремя и менее этажами и деревянными стенами. По словам Баранова, такие здания ремонтировать нецелесообразно, так как после ремонта дом всё равно признаётся аварийным. Кроме того, стоимость такого ремонта зачастую оказывается выше предусмотренной регламентом. Чтобы дом не упал, фонд будет проводить ремонт трёх основных конструктивных элементов: крыши, фасадов и фундамента. Всего в 2019—2021 годах на капремонт пред-аварийных домов планируется направить 150 млн руб. Ежегодно будут ремонтировать 33 таких дома.

Кроме того, в бюджет на 2019 год планируется дополнительно заложить 77,8 млн руб. на расселение посёлка Шахты (Кизеловский городской округ). В 2009 году экспертиза установила, что все дома в Шахтах находятся на горном отводе, из-за чего разрушаются и подлежат расселению. В пояснительной записке говорится, что эти деньги позволят расселить 19 многоквартирных домов

и переселить в Кизел 69 семей.

Необходимость корректировки проектной документации обхода Чусового возникла из-за некорректно выполненных геологических изысканий

В связи с тем, что в 2018 году АО «Камская долина» не смогло завершить строительство двух домов в ЖК «Любимов» по причине банкротства, в краевую казну из бюджета Березников вернулось 964 млн руб. Эти деньги планируют передать в муниципалитет и потратить на социальные и дополнительные выплаты жителям городского округа, чьи дома попали в зону техногенной аварии.

Кроме того, власти Прикамья предложили выделить в бюджете на 2019 год расходы на ремонт квартир для детей-сирот в размере 2,7 млн руб. Больше всего денег планируется направить Очёрскому району — 2,5 млн руб. В финансово-экономическом обосновании сказано, что для детей-сирот преду-

смотрены квартиры в четырёх домах. В ходе эксплуатации в них были выявлены дефекты. Так как срок гарантийных обязательств истёк и обязать застройщика устранить недостатки невозможно, проводить ремонт придётся за счёт краевого бюджета.

Часть денег также дополнительно будет направлена на восстановление освободившихся квартир после расторжения договора спецнайма с сиротами, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием квартир со стороны нанимателей.

Отметим, сейчас в Нытве, где за счёт бюджетных средств с нарушениями построили дом для детей-сирот, расследуется два уголовных дела. Здесь в подъезде здания рушатся стены, с фасада осыпается штукатурка, в квартирах плесень. В минстрое пояснили, что сложившаяся ситуация — это результат пробела в законодательстве, который на сегодняшний день устранён. Дело в том, что ранее дома, имеющие не более трёх этажей и площадь не более 1,5 тыс. кв. м, не подвергались проверкам Инспекции государственного строительного надзора.

С 2017 года строительство домов для детей-сирот в обязательном порядке ведётся под надзором инспекции с экспертизой проекта строительства.

Другая проблема, которая влияет на состояние домов, их эксплуатацию, — это принцип заселения. Ранее дома заселялись детьми-сиротами в массовом порядке, что лишало их условий социальной адаптации, социализации. В результате дома доводились практически до аварийного состояния. Соответственно, у муниципалитетов возникала проблема с поиском управляющих компаний, которые просто отказывались обслуживать объекты. Дома за годы такой эксплуатации разрушались.

Так как проблемы являются системными, в правительстве решили провести во всех домах спецжилфонда для детей-сирот, построенных в Нытве, Карагае, Очёре, Добрянке, Верещагино, Краснокамске, Перми, дополнительное межведомственное обследование.

Задерживают оплату

В начале февраля краевой расчётный центр ОАО «КРЦ-Прикамье» начал рассылку жителям края и юридическим лицам первых январских квитанций за вывоз мусора. Авторы законопроекта утверждают, что в первом полугодии 2019 года прогнозируется недосбор платы, утверждённой тарифом, в объёме 9,2% от валовой выручки. Поэтому в 2019 году на возмещение недополученных доходов ПКГУП «Теплоэнерго», которое является региональным оператором по обращению с ТКО, в бюджете края необходимо предусмотреть 352,9 млн руб.

Отметим, ранее, 22 ноября, на заседании рабочей группы по вопросам реформирования ЖКХ Законодательного собрания было объявлено, что кассовый разрыв в первом-втором кварталах 2019 года по самому пессимистичному сценарию может дойти до 1,3 млрд руб. (36% от всего размера платы).

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе ПКГУП «Теплоэнерго», юрлица, которые не заключили с рег-оператором договор об оказании услуг по обращению с отходами, платёжки получать не будут. Но, поскольку услуга всё равно будет оказываться, такие юрлица попросту будут копить долги. И когда они всё-таки заключат договор, им будет выставлена к уплате вся накопившаяся сумма, включая пени и штрафы. На сегодняшний день заявки на заключение с регоператором договора об оказании услуг по обращению с отходами подали уже около 4000 юридических лиц.

Напомним, на августовском пленарном заседании Законодательного собрания депутаты в рамках внесения поправок в бюджет 2018 года выделили ГУП 355 млн руб. Из них 231,6 млн руб. должно быть зачислено в уставный капитал предприятия и пойти на обеспечение заявки для участия в торгах, 123,4 млн руб. — на текущую деятельность и организацию системы биллинга. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ГУП в прошлом году менялся дважды: 8 октября его уменьшили на 5,2 млн руб. (с 40,2 млн до 35 млн руб.), 11 октября — увеличили на те самые 231,6 млн руб. Сегодня он составляет 266,7 млн руб. В РСТ поясняли тогда, что уменьшение уставного капитала было продиктовано налоговым законодательством. Источник в правительстве поясняет, что в этом году ГУП вернёт в бюджет все 266,7 млн руб. своего уставного капитала.

С теплом и газом

Также краевые власти решили увеличить на 300 млн руб. ежегодные расходы на газификацию. Сейчас на эти цели из краевого бюджета выделяется 200 млн руб. в год. Дополнительные средства планируется направить на строительство распределительных газопроводов. Предполагается, что в результате реализации второй очереди (2020–2021 годы) уровень газификации Пермского края достигнет 66%.

Кроме того, в 2019–2021 годах планируется ежегодно выделять из бюджета края 500 млн руб. на улучшение качества функционирования систем теплоснабжения. Деньги направят на замену оборудования и сетей ТСО, находящихся в муниципальной собственности. Авторы законопроекта поясняют, что оборудование и сети в муниципалитетах зачастую настолько изношены, что это приводит к сверхнормативной потере тепла, авариям и отключению отопления у населения. В министерстве ЖКХ пояснили, что сейчас в перечне проблемных территорий 13 муниципалитетов. После принятия изменений в бюджет будет разработан порядок адресной помощи муниципалитетам, особо нуждающимся в реконструкции систем теплоснабжения. В рамках этой программы планируется провести замену или капитальный ремонт оборудования котельных и теплотрасс.