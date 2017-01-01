Илье Кузмину предъявлено обвинение Депутату инкриминируют заведомо ложный донос и искусственное создание доказательств обвинения

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Фото: Facebook

СУ СКР по Пермскому краю завершило следственные действия по уголовному делу в отношении депутата регионального Заксобрания Ильи Кузьмина. Подозреваемому обвинение предъявлено в окончательной редакции, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Кузьмин обвиняется в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. По версии СКР, Илья Кузьмин сымитировал покушение на самого себя с помощью соучастника, Эдуарда Мельникова.

Последний выстрелил рядом с ним холостыми патронами вечером 24 февраля. Ранее следствие считало соучастниками бывшую подругу депутата и экс-супругу Мельникова. Теперь женщины из обвиняемых переквалифицированы в свидетели. Сам Илья Кузьмин вину не признаёт.

Окончательная редакция обвинения не изменилась: депутату инкриминируется совершение преступления, преду­смотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединённый с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения). Как считает следствие, он срежиссировал и сымитировал покушение на самого себя, после чего сообщил об этом в правоохранительные органы. Мотив преступления — поднять собственный имидж в глазах избирателей.

Напомним, что 19 сентября Илью Кузьмина оставили в СИЗО до 25 октября. Такое решение принял Ленинский районный суд .

Таким образом, суд выполнил просьбу стороны обвинения, ходатайствовавшего о продлении содержания под стражей Кузьмина «ввиду большого объёма процессуальных действий и возможности Кузьмина повлиять на свидетелей».

Илья Кузьмин, депутат Законодательного собрания Пермского края, подозреваемый:

— Никаких действий к свидетелям, «соучастникам» не совершал. Чтобы не получить статью «убийство», они стали говорить, что это была инсценировка. Мотив у Александры Остапчук — неразделённая любовь, она психически нездорова. Я 3,5&nsbp;месяца проходил в деле как потерпевший, и если бы я хотел на кого-то надавить, то, наверное, использовал бы это время, но я этого не делал. Прошу изменить меру, у меня дети (у подозреваемого трое детей, правда, они не живут с отцом — он в разводе, — прим. ред.).

Адвокат Кузьмина Константин Лазарев зачитал в зале суда письмо за подписью председателя КПРФ Геннадия Зюганова, в котором политик просит суд отправить Илью Кузьмина под домашний арест.

Адвокат предложил изменить меру пресечения на домашний арест с внесением залога в 2 млн руб.

Однако суд оставил своё решение без изменений.

Напомним, что в отношении депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения». Соучастниками по делу проходили три человека.

«Нападение» на депутата случилось вечером 24 февраля. Илья Кузьмин заявил, что неизвестный дважды стрелял в него из обреза во дворе дома в Соликамске, и выложил на своей странице в Facebook фотографию, на которой видно простреленный дробью капюшон куртки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, и 27 февраля Соликамский городской суд арестовал по подозрению в совершении покушения на убийство местного жителя Эдуарда Мельникова. Он заявил, что стрелял холостыми, а само нападение было инсценировкой — якобы для пиара. По словам Эдуарда Мельникова, депутат обещал за инсценировку нападения 200 тыс. руб., но не заплатил.

Илью Кузьмина задержали 5 июня, а на следующий день Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании депутату меры пресечения. В результате его заключили под стражу до 25 июля. Илья Кузьмин пытался обжаловать постановление об аресте, но безуспешно.