Депутата Заксобрания оставили в СИЗО до конца октября

Не помогло даже письмо Зюганова с просьбой об изменении меры пресечения

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Илья Кузьмин в зале суда

Фото: Дмитрий Енцов

Депутата Законодательного собрания, члена фракции КПРФ Илью Кузьмина оставили в СИЗО до 25 октября.. Такое решение принял Ленинский районный суд сегодня, 19 сентября.

Таким образом суд выполнил просьбу стороны обвинения, ходатайствовавшего о продлении содержания под стражей Кузьмина «ввиду большого объёма процессуальных действий и возможности Кузьмина повлиять на свидетелей».

Илья Кузьмин, депутат Законодательного собрания Пермского края, подозреваемый:

— Никаких действий к свидетелям, «соучастникам» не совершал. Чтобы не получить статью «убийство», они стали говорить, что это была инсценировка. Мотив у Александры Остапчук — неразделённая любовь, она психически нездорова. Я 3,5 месяца проходил в деле как потерпевший, и если бы я хотел на кого-то надавить, то, наверное, использовал бы это время, но я этого не делал. Прошу изменить меру, у меня дети (у подозреваемого трое детей, правда, они не живут с отцом — он в разводе, — прим. ред.).

Адвокат Кузьмина Константин Лазарев зачитал в зале суда письмо за подписью председателя КПРФ Геннадия Зюганова, в котором политик просит суд отправить Илью Кузьмина под домашний арест.

Адвокат предложил изменить меру пресечения на домашний арест с внесением залога в 2 млн руб.

Однако суд оставил своё решение без изменений.

Напомним, что в отношении депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения». Соучастниками по делу проходят три человека.

«Нападение» на депутата случилось вечером 24 февраля. Илья Кузьмин заявил, что неизвестный дважды стрелял в него из обреза во дворе дома в Соликамске, и выложил на своей странице в Facebook фотографию, на которой видно простреленный дробью капюшон куртки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, и 27 февраля Соликамский городской суд арестовал по подозрению в совершении покушения на убийство местного жителя Эдуарда Мельникова. Он заявил, что стрелял холостыми, а само нападение было инсценировкой — якобы для пиара. По словам Эдуарда Мельникова, депутат обещал за инсценировку нападения 200 тыс. руб., но не заплатил.

Илью Кузьмина задержали 5 июня, а на следующий день Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании депутату меры пресечения. В результате его заключили под стражу до 25 июля. Илья Кузьмин пытался обжаловать постановление об аресте, но безуспешно.