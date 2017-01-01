Нападение на депутата могло быть постановочным Об этом следствию рассказал обвиняемый

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Фото: Вконтакте

Нападение на депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина могло быть инсценировкой. Защита подтвердила, что на допросе задержанный по делу о покушении 30-летний житель Соликамска Эдуард Мельников рассказал о совместной с Кузьминым инсценировке этого преступления, сообщает 59.ru.

По данным издания, 26 февраля Мельникову проводили дополнительный допрос. На нём он сообщил, что инициатором нападения был сам Кузьмин. По словам обвиняемого, с депутатом он знаком около года, 8 февраля тот предложил ему встретиться.

По словам адвоката Мельникова, его подзащитный рассказал об обстоятельствах дела следующее: «Он (Кузьмин — ред.) пояснил, что ему нужен пиар. Говорил, что у него проблемы с администрацией и ему нужна поддержка сверху. Кузьмин спросил, есть ли у меня знакомые, чтобы напали на него с битами, а он якобы от нас отбился. Он предложил мне денежное вознаграждение в размере 200 000 руб. Я сказал, что у меня есть обрез и его можно зарядить холостыми патронами и организовать как бы нападение на него. Кузьмину это очень понравилось, он пошутил надо мной, чтобы я по ошибке не зарядил боевые».

Также подозреваемый рассказал о встречах с Кузьминым до 24 февраля: 8 февраля — в кальянной «Аладдин», 15 и 22 февраля — у магазина «СтоМетровка» в Соликамске — и о том, что депутат передал SIM-карту. По его словам, с помощью этой карты бывшая жена Мельникова 24 февраля пригласила Кузьмина на встречу.

— Я прошёл мимо автомобиля Кузьмина, кивнул ему. Он вышел из автомобиля, — рассказал на допросе Мельников в присутствии адвоката Игоря Болтунова. — Я достал обрез и произвёл выстрел холостым патроном в землю. Кузьмин запрыгнул за машину, затем он побежал и начал кричать: «Помогите!» После этого я сделал выстрел в воздух и начал убегать оттуда. Капюшон Кузьмину я не простреливал, капюшон на нём был снят, предполагаю, что он заранее где-то прострелил его. Кузьмин никаких денег мне не перевёл, ничего не передал, обещал перевести денежные средства через неделю.

11 марта в краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу защиты Мельникова на сам факт его ареста — по мнению адвоката Валерия Лазарева, к тому моменту, когда в Соликамском городском суде мужчине выбирали меру пресечения, уже истек 48-часовой срок для нахождения задержанного под стражей. Однако прокурор Дмитрий Евстропов посчитал, что его задержание было законным: до 17:30 он проходил по делу как свидетель. Судья Галина Хорева оставила обвиняемого в СИЗО до 25 апреля. По словам защиты, к этому времени может измениться статус депутата Кузьмина — с потерпевшего на подозреваемого.

О нападении, которое случилось вечером 24 февраля, сообщил на своей странице в Facebook сам Кузьмин. Он выложил в Сеть фотографию, на которой видно простреленный дробью капюшон куртки. Позже появилась версия, что вместо дроби были использованы пластиковые шарики.

Фракция КПРФ в Заксобрании связала покушение с депутатской деятельностью своего коллеги, который входит в краевую комиссию по противодействию коррупции. На другой день был задержан нигде не работающий 30-летний житель Соликамска Эдуард Мельников, судимый в 2018 году за истязания жены. Через несколько часов в полиции он написал явку с повинной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, 27 февраля Соликамский городской суд арестовал 30-летнего отца двоих малолетних детей.

Сам Илья Кузьмин 11 марта написал на своей странице в Фейсбуке, что повторно прошёл проверку на полиграфе, — чтобы избежать «кривотолков о реальности или инсценировке покушения на себя».

«На прошлой неделе я прошёл полиграф в Следственном комитете, — написал Кузьмин. — Результат получу через десять дней. Чтобы убедить всех неверующих и избежать всевозможных упрёков в мой адрес или в адрес следствия, решил обратиться к независимым экспертам из Перми — Центру специальных исследований, который входит в ассоциацию судебных экспертов «Метод Взаимных Исключений Экспертиза». Этот центр имеет весь пакет разрешительных документов, в том числе и лицензию на работу с полиграфом. Предварительный результат будет готов уже на следующий день, а окончательный — через неделю. Как и обещал всем, обязательно обнародую результаты и того, и другого исследования».