Нападение на депутата могло быть постановочным
Об этом следствию рассказал обвиняемый
Нападение на депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина могло быть инсценировкой. Защита подтвердила, что на допросе задержанный по делу о покушении 30-летний житель Соликамска Эдуард Мельников рассказал о совместной с Кузьминым инсценировке этого преступления, сообщает 59.ru.
По данным издания, 26 февраля Мельникову проводили дополнительный допрос. На нём он сообщил, что инициатором нападения был сам Кузьмин. По словам обвиняемого, с депутатом он знаком около года, 8 февраля тот предложил ему встретиться.
По словам адвоката Мельникова, его подзащитный рассказал об обстоятельствах дела следующее: «Он (Кузьмин — ред.) пояснил, что ему нужен пиар. Говорил, что у него проблемы с администрацией и ему нужна поддержка сверху. Кузьмин спросил, есть ли у меня знакомые, чтобы напали на него с битами, а он якобы от нас отбился. Он предложил мне денежное вознаграждение в размере 200 000 руб. Я сказал, что у меня есть обрез и его можно зарядить холостыми патронами и организовать как бы нападение на него. Кузьмину это очень понравилось, он пошутил надо мной, чтобы я по ошибке не зарядил боевые».
Также подозреваемый рассказал о встречах с Кузьминым до 24 февраля: 8 февраля — в кальянной «Аладдин», 15 и 22 февраля — у магазина «СтоМетровка» в Соликамске — и о том, что депутат передал SIM-карту. По его словам, с помощью этой карты бывшая жена Мельникова 24 февраля пригласила Кузьмина на встречу.
— Я прошёл мимо автомобиля Кузьмина, кивнул ему. Он вышел из автомобиля, — рассказал на допросе Мельников в присутствии адвоката Игоря Болтунова. — Я достал обрез и произвёл выстрел холостым патроном в землю. Кузьмин запрыгнул за машину, затем он побежал и начал кричать: «Помогите!» После этого я сделал выстрел в воздух и начал убегать оттуда. Капюшон Кузьмину я не простреливал, капюшон на нём был снят, предполагаю, что он заранее где-то прострелил его. Кузьмин никаких денег мне не перевёл, ничего не передал, обещал перевести денежные средства через неделю.
11 марта в краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу защиты Мельникова на сам факт его ареста — по мнению адвоката Валерия Лазарева, к тому моменту, когда в Соликамском городском суде мужчине выбирали меру пресечения, уже истек 48-часовой срок для нахождения задержанного под стражей. Однако прокурор Дмитрий Евстропов посчитал, что его задержание было законным: до 17:30 он проходил по делу как свидетель. Судья Галина Хорева оставила обвиняемого в СИЗО до 25 апреля. По словам защиты, к этому времени может измениться статус депутата Кузьмина — с потерпевшего на подозреваемого.
О нападении, которое случилось вечером 24 февраля, сообщил на своей странице в Facebook сам Кузьмин. Он выложил в Сеть фотографию, на которой видно простреленный дробью капюшон куртки. Позже появилась версия, что вместо дроби были использованы пластиковые шарики.
Фракция КПРФ в Заксобрании связала покушение с депутатской деятельностью своего коллеги, который входит в краевую комиссию по противодействию коррупции. На другой день был задержан нигде не работающий 30-летний житель Соликамска Эдуард Мельников, судимый в 2018 году за истязания жены. Через несколько часов в полиции он написал явку с повинной.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, 27 февраля Соликамский городской суд арестовал 30-летнего отца двоих малолетних детей.
Сам Илья Кузьмин 11 марта написал на своей странице в Фейсбуке, что повторно прошёл проверку на полиграфе, — чтобы избежать «кривотолков о реальности или инсценировке покушения на себя».
«На прошлой неделе я прошёл полиграф в Следственном комитете, — написал Кузьмин. — Результат получу через десять дней. Чтобы убедить всех неверующих и избежать всевозможных упрёков в мой адрес или в адрес следствия, решил обратиться к независимым экспертам из Перми — Центру специальных исследований, который входит в ассоциацию судебных экспертов «Метод Взаимных Исключений Экспертиза». Этот центр имеет весь пакет разрешительных документов, в том числе и лицензию на работу с полиграфом. Предварительный результат будет готов уже на следующий день, а окончательный — через неделю. Как и обещал всем, обязательно обнародую результаты и того, и другого исследования».