«Не смогла перенести разлуки» Защита Ильи Кузьмина представила свою версию «покушения» на депутата: убийство заказала девушка, с которой он расстался

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Фото из Facebook Ильи Кузьмина

В крайкоме КПРФ 17 сентября состоялась пресс-конференция адвоката, мамы и руководителей партии по поводу уголовного дела, заведённого на депутата Заксобрания Илью Кузьмина.

Напомним, что он обвиняется по статье «Заведомо ложный донос, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения». Соучастниками по делу проходят три человека.

«Нападение» на депутата случилось вечером 24 февраля. Илья Кузьмин заявил, что неизвестный дважды стрелял в него из обреза во дворе дома в Соликамске, и выложил на своей странице в Facebook фотографию, на которой видно простреленный дробью капюшон куртки, а также записал видеообращение:

«У нас, похоже, 90-е возвращаются. Чудом остался жив. Были два выстрела с обрезом. Второй выстрел, если бы я не споткнулся, это было бы мне прямо в затылок. Будем разбираться. Сейчас полиция уже ведет следствие».

Следственный комитет возбудил уголовное дело, и 27 февраля Соликамский городской суд арестовал по подозрению в совершении покушения на убийство местного жителя Эдуарда Мельникова. Он заявил, что стрелял холостыми, а само нападение было инсценировкой — якобы для пиара. По словам Эдуарда Мельникова, депутат обещал за инсценировку нападения 200 тыс. руб., но не заплатил.

Илью Кузьмина задержали 5 июня, а на следующий день Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании депутату меры пресечения. В результате его заключили под стражу до 25 июля. Илья Кузьмин пытался обжаловать постановление об аресте, но безуспешно.

По словам адвоката Константина Лазарева, ни о каком инсценировании речи и быть не может: на Кузьмина действительно произошло покушение на убийство и он чудом остался жив. А организовала всё его бывшая девушка Александра Остапчук.

«Илья Кузьмин был в отношениях с госпожой Остапчук, затем они расстались. Она не смогла это нормально пережить и решила ему отомстить», — считает Константин Лазарев.

По его мнению, девушка начала вести себя не очень адекватно, «даже вывела татуировки с его инициалами».

«В сентябре прошлого года у неё возник умысел организовать на него покушение. Она поговорила с подругой — Олесей Мельниковой, а та в качестве исполнителя предложила своего мужа Эдуарда Мельникова. Остапчук взяла в кредитной организации кредит на 1,3 млн руб. Исполнителю она обещала за «работу» 1 млн руб.», — рассказал Лазарев.

Как считает защита Кузьмина, поздно вечером 24 февраля Мельниковы предложили встретиться с депутатом во дворе одного из домов. Кузьмин согласился, приехал, вышел из автомобиля, а Мельников приготовил охотничий обрез, спрятав его за спиной, и стал выжидать, когда «цель» повернётся к нему спиной.

«По своей практике знаю, что выстрелить глядя в лицо психологически очень сложно, поэтому чаще стреляют в спину», — пояснил адвокат.

«Киллер» дождался подходящего момента, но тут Кузьмин «почуял неладное» и начал поворачиваться. Вот тут то и произошёл выстрел, который испортил капюшон народного избранника, не задев его самого. Дробь при этом попала в дверь подъезда многоквартирного дома.

После этого Кузьмин машинально бросился бежать, прозвучал ещё один выстрел. Но счастье, как мы знаем, опять было на стороне «коммуниста». На этот раз дробь досталась детской площадке.

В итоге запыхавшийся, но живой депутат добрался до дома родителей там же в Соликамске.

Но у следствия другая версия: депутат сам инсценировал покушение. То ли ради пиара, то ли хотел повысить свой политический вес с целью баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Поэтому в тот вечер он вышел из дома с уже «простреленным» капюшоном.

Адвокат настаивает, что это не так: «Зачем организовывать инсценировку в 2019 году — за два года до выборов? Логичнее это делать за год, ну хотя бы за полгода до избирательной кампании».

Как только следствие стало считать всё произошедшее инсценировкой, особенно после признательных показаний Мельниковых и Остапчук, то мама Кузьмина — Юлия Клименко — зачем-то написала СМС бывшей пассии сына.

«Текст был примерно такой: «Что ты плетешь, с***! Я тебя порву». Да я сделала это на эмоциях, и мне очень стыдно за это сообщение. Но я считаю, что моего сына незаконно оболгали и удерживают», — вспоминает Юлия Клименко.

Между прочим, адвокат считает, что в том числе эта СМС является основанием для того, чтобы удерживать Кузьмина в СИЗО: «Следствие считает, что если выпустить Илью, то он может оказать давление на других участников уголовного дела».

При этом защита настаивает, что в ходе следствия прошло незамеченным или сознательно не принималиоь в расчёт то, что на двери дома и на детской площадке «найдены следы дроби».

«Следствие не нашло следов боевого выстрела, — отмечает Лазарев. — Они сказали, что экспертизу двери проводить не будем, потому что выстрелы были холостые».

Мама депутата добавила, что следователи считают, что какие-то следы на двери были сделаны сознательно на следующий день после покушения. А Эдуард Мельников стрелял в воздух.

В общем, следствие идёт уже семь месяцев, Кузьмин в пермском СИЗО (по словам адвоката, у него боевой настрой и он занимается физкультурой), трое остальных участников то ли инсценировки, то ли покушения сейчас проходят как соучастники (инсценировки, — прим.) и находятся под подпиской о невыезде.

Руководитель фракции КПРФ Заксобрания Владимир Корсун посетовал, что следствие идёт очень долго, но не теряет надежды на благополучный исход.

«Надеемся увидеть Илью на последних заседаниях Законодательного собрания в этом году», — пожелал Корсун.

Тем не менее Константин Лазарев не верит, что Кузьмина выпустят из СИЗО: суд должен состояться 19 сентября, но, по информации адвоката, его оставят под стражей «ещё на два месяца и десять дней».